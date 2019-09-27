Asım Bayram olayında son durum ne? Müge Anlı Asım Bayram cinayeti son dakika gelişmesi!

Asım Bayram olayında son durum ne? sorusunun yanıtı tüm Müge Anlı izleyicileri tarafından merak ediliyor. Müge Anlı Asım Bayram cinayeti son dakika gelişmesi gelmeye devam ediyor. Asım Bayram'ı insafsızca 8 parçaya ayırarak katleden katillerin kimliği ortaya çıkarıldı. Vatandaş bu kan donduran olayın son gelişmelerini merak ediyor. Antalya'daki davada tutuklu 4 sanık yargılanıyor. Asım Bayram cinayetinde sanıklar hakim karşısına çıkıyor. 3 sanık için kasten öldürme suçlamasıyla müebbet hapis cezası isteniyor. Asım Bayram olayına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

ASIM BAYRAM OLAYINDA SON DURUM NE?

Antalya'daki davada tutuklu 4 sanık yargılanıyor. Asım Bayram cinayetinde sanıklar hakim karşısına çıkıyor. 3 sanık için kasten öldürme suçlamasıyla müebbet hapis cezası isteniyor.

ASIM BAYRAM OLAYI NEDİR?

Kepez ilçesinde kayıp ihbarı yapılan emlak zengini Asım Bayram'ın kaybolduktan 49 gün sonra 15 Mart günü ormanlıkta 8 parçaya ayrılmış cesedi toprağa gömülü bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i, adli kontrolle serbest bırakılırken, 4'ü de mahkemece tutuklandı. Sanıklar Murat G., Medeni Ö. ve Nihat Y. hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, Mevlüt S. hakkında ise 'nitelikli hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'suç delillerini yok etme, değiştirme veya saklama' suçlamasıyla 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.

KASADA 1 MİLYON LİRASI VARMIŞ

Murat G.'nin, iddianamede yer alan ifadesinden bar işletmeciliği yapan arkadaşları Nihat Y.'nin Asım Bayram'dan bahsederek "Evindeki kasada 1 milyon doları varmış" dediği, bunun üzerine parayı almak için plan yaptıkları öğrenildi.

Murat G.'nin, "Anahtarlarını alıp, evindeki kasayı boşaltmayı planladık. Emlakçı gibi davranarak Asım Bayram ile irtibat kurduk. Ucuz bir ev olduğunu ve kendisine satmak istediğimizi söyleyerek eve çağırdık. Bu sırada Medeni Ö., adamın kafasına çekiçle vurdu. Öldüğünü anlayınca elbiselerini çıkarıp cesedi çarşafa sardıktan sonra bodruma indirdik" dediği kaydedildi.

Asım Bayram'ın anahtarlarını alarak gece evine gittiklerini belirten Murat G.'nin kasayı ve parayı bulamadıklarını söylediği iddianamede yer aldı. Sanık Murat G.'nin arkadaşları Mevlüt S.'nin de yardımıyla cesedi parçaladıktan sonra önce poşetlere ardından valizlere koyduklarını ve ormanlığa gömdüklerini anlattığı kaydedildi. Murat G.'nin, Asım Bayram'ın üzerinden sadece 120 lira çıktığını, aracını ise 4 bin liraya sattıklarını belirttiği iddianamede yer aldı.