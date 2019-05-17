21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0772
  • 6,7995
  • 251.605
  • 87.203
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Aşiretler buluştu: YPG'yi barındırmayız

Şanlıurfa’da iftarda bir araya gelen Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi, topraklarını işgal eden YPG/PKK’ya tepki gösterdi. Arap, Türkmen ve Kürt aşiret liderleriyle kanaat önderlerinden oluşan meclisin başkanı Rami El Saleh “Terör örgütü elindeki bölgelerde yakınlarımızı katlediyor. Çok yakın zamanda 9 kişiyi öldürdüler. Biz terör örgütünün karşısındayız, onları kabul etmiyoruz. İşgal ettikleri yerlerde onları bırakmayacağız, teröristlere nefes aldırmayacağız” dedi.

  • STAR
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ŞANLIURFA’DA, Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi’nin şubesi, düzenlenen törenle açıldı. Merkez Haliliye ilçesi İmambakır Mahallesi’ndeki şube binasında düzenlenen törene, çok sayıda Arap, Türkmen ve Kürt aşiret liderleriyle kanaat önderleri katıldı. Meclisin Başkanı Rami El Saleh, yaptığı açıklamada, Suriyeliler olarak birlik ve beraberliklerini göstermek amacıyla Şanlıurfa’da şube açtıklarını söyledi. Terör örgütü PKK/PYD/ YPG’nin Suriye’de işgal ettiği bölgelerde insanları öldürmeye devam ettiğini belirten Saleh, “Terör örgütü elindeki bölgelerde yakınlarımızı katlediyor. Çok yakın bir zamanda 9 kişiyi öldürdüler. Biz Suriyeli Arap, Türk, Kürt aşiretleri, kabileleri olarak terör örgütünün karşısındayız, onları kabul etmiyoruz. İşgal ettikleri yerlerde onları bırakmayacağız” dedi. 

TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

Suriye’de tek bir örgüt üyesini bile kabul etmeyeceklerini vurgulayan Saleh, Türkiye’ye desteklerinden dolayı teşekkür etti. Meclis Başkan Yardımcısı Muhammed Kayr Eyüp de yaklaşık 200 aşiret ve kabile olarak terör örgütüne karşı bir araya geldiklerini belirtti. Terör örgütüne hep birlikte mesaj vermek amacıyla bir araya geldiklerine işaret eden Eyüp, “Bu konuda Türkiye’den çok büyük destek alıyoruz. Azez, Gaziantep ve Şanlıurfa’da ofis açtık, yakında Kilis’te de açacağız. Meclisimizde Kürt, Türk, Arap, Hristiyan, Yezidi, Alevi var. Hepimiz bir aradayız ve teröristlere nefes aldırmayacağız” diye konuştu. 

Füzeleri inceleyen Putin´e savaş uçakları eşlik etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Öğretmenlerin merak ettiği soru yanıt buldu

Öğretmenlerin merak ettiği soru yanıt buldu

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

Ordu’da üretiliyor! Rusya ve Japonya’ya ihraç ediliyor

Ordu’da üretiliyor! Rusya ve Japonya’ya ihraç ediliyor

Suudi Arabistan'ın hava saldırısına soruşturma

Suudi Arabistan'ın hava saldırısına soruşturma

Şehit yakınlarına yine hakaret etti

Şehit yakınlarına yine hakaret etti

Şoke eden olay! Hayatta kalmak için öyle bir şey yaptı ki...

Şoke eden olay! Hayatta kalmak için öyle bir şey yaptı ki...

Anne babasını 130 TL’yle katletti

Anne babasını 130 TL’yle katletti

Polis Kaleşnikoflu suikasti önlendi

Polis Kaleşnikoflu suikasti önlendi
 

POPÜLER HABERLER

´Yaşayan bir sanatçıya ait en pahalı eser´ rekorunu kırdı!

´Yaşayan bir sanatçıya ait en pahalı eser´ rekorunu kırdı!

Dünyanın dört bir yanından şahane bulut manzaraları

Dünyanın dört bir yanından şahane bulut manzaraları

Yerin 40 metre altında muhteşem bir salondu... Şimdi ise...

Yerin 40 metre altında muhteşem bir salondu... Şimdi ise...

Game of Thrones'un en unutulmaz ölüm sahneleri

Game of Thrones'un en unutulmaz ölüm sahneleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA