Kavurucu sıcaklar devam edecek mi?

Aşırı sıcaklar etkisini sürdürecek, yurt genelinde termometreler mevsim normallerinin üzerinde değerleri gösterecek.

Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, "Marmara ve Karadeniz bölgesinde mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde ancak iç ve güney bölgelerde özellikle mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerindeki sıcaklıklar önümüzdeki bir hafta boyunca daha etkili olmaya devam edecek" dedi.

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA KAVURUCU SICAKLAR DEVAM EDECEK



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcaklıklar hafta boyunca 45 derece ve üzerini bulacak. Bazı noktalarda ise yerel yağış geçişleri görülecek.

Çelik, özellikle Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda aralıklarla sağanak, Toroslar mevkiinde öğleden sonraları olmak üzere kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak geçişleri görülebleceğini söyledi.

ÜÇ BÜYÜK İLDE HAVA NASIL OLACAK?



İstanbul, Ankara ve İzmir'de bir hafta boyunca yağış beklenmiyor...

İstanbul'da en yüksek sıcaklık 30 derece civarında seyredecek. Ankara ve İzmir'de ise önümüzdeki 3-4 gün boyunca sıcaklıklar 35 derece civarında olacak.