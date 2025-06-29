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Aşırı sıcaklar nedeniyle gölde oluştu

Edirne'de suyu buharlaşan gölün tuz tabakası ortaya çıktı. Denize girmek için bölgeye gelenler oluşan tuz gölüne ilgi gösteriyor.

AA29 Haziran 2025 Pazar 10:51 - Güncelleme:
Aşırı sıcaklar nedeniyle gölde oluştu
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Edirne'nin Enez ilçesinde aşırı sıcaklar nedeniyle suyu buharlaşan Taşaltı Gölü, beyaz ve parlak tabakasıyla vatandaşların ilgisini çekiyor.

İlçenin çıkışındaki Trapez mevkisinde bulunan göldeki su, aşırı sıcaklar nedeniyle çekilince ortaya tuzla kaplı bir alan ortaya çıktı.

Denize girmek için bölgeye gelenler oluşan tuz gölüne ilgi gösteriyor.

Enez sahilinde tatil yapan Nazmi Metin, AA muhabirine, her yıl yaz aylarını Enez'de geçirdiğini söyledi.

Bu yıl sıcakların kendini daha fazla hissettirdiğini belirten Metin, "Lagün Gölleri yakınındaki Taşaltı Gölü'nün suyu aşırı sıcaklarda buharlaştı. Ortaya tuz tabakası çıktı. Vatandaşlar da buraya gelip hayvanları için tuz topladı. Bu alan görsel güzellik oluşturdu. Daha önce bu gölde flamingoların fotoğraflarını çekiyorduk şimdi ise böyle bir manzara çekiyorlar." diye konuştu.

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