İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Haziran 2026 Pazar / 13 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,66
  • EURO
    53,1528
  • ALTIN
    6130.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Aşırı sıcaklardan kaçtılar serinlemek isterken can verdiler: Fransa'da ölü sayısı yükseldi
Güncel

Aşırı sıcaklardan kaçtılar serinlemek isterken can verdiler: Fransa'da ölü sayısı yükseldi

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, 18 Haziran'dan bu yana etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle serinlemek üzere suya girdikten sonra boğularak hayatını kaybeden kişilerin sayısının 74'e yükseldiğini açıkladı.

IHA28 Haziran 2026 Pazar 00:24 - Güncelleme:
Aşırı sıcaklardan kaçtılar serinlemek isterken can verdiler: Fransa'da ölü sayısı yükseldi
ABONE OL

Aşırı yüksek hava sıcaklıkları Fransa'da can kaybına yol açmaya devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, 18 Haziran'dan bu yana etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle serinlemek üzere suya girdikten sonra boğularak hayatını kaybedenlerin sayısının 74'e yükseldiğini açıkladı. Nunez, Fransız basınına verdiği röportajda, ölümlerin büyük bölümünün nehir, göl ve gölet gibi yüzmenin yasak olduğu ve cankurtaran bulunmayan su alanlarında meydana geldiğini belirtti. Bakan, özel yüzme havuzlarında yaşanan boğulma vakalarının da can kayıplarına yol açtığını ifade etti.

  • fransa
  • fransa hava durumu
  • fransa ölü

ÖNERİLEN VİDEO

Karne heyecanıyla yola atladı: 13 yaşındaki çocuk ölümün kıyısından döndü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.