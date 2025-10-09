İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ekim 2025 Perşembe / 17 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7229
  • EURO
    48,6555
  • ALTIN
    5410.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Asırlık ağaçta esrarengiz silüet! Görenler hayrete düşüyor
Güncel

Asırlık ağaçta esrarengiz silüet! Görenler hayrete düşüyor

Erzurum'da bulunan yaklaşık ve 300 yıllık olduğu tahmin edilen bir dut ağacında oluşan insan silueti görenleri hayrete düşürüyor. Ağacın gövdesi yılların etkisiyle derin yarıklarla kaplanırken, ortaya çıkan bir figür ise hem mahalle sakinlerinin hem de bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

İHA9 Ekim 2025 Perşembe 09:28 - Güncelleme:
Asırlık ağaçta esrarengiz silüet! Görenler hayrete düşüyor
ABONE OL

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Arıtaş Mahallesi'nde bir bahçede yer alan devasa dut ağacının gövdesinde, tam ortadan ikiye ayrılmış kısımda oturur vaziyette bir insan figürünü andıran doğal oluşum dikkat çekiyor.

Ağacın gövdesi yılların etkisiyle derin yarıklarla kaplanırken, ortaya çıkan bir figür ise hem mahalle sakinlerinin hem de bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Ağaçta oluşan figür, sanki yere oturmuş ve aşağıya doğru bakan bir insan görüntüsü veriyor. Mahalle sakinleri, bu doğal oluşumun korunmasını ve tanıtılması gerektiğini düşünüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi görürken, doğa tutkunları ve meraklıların da bölgeye ilgisinin artması bekleniyor.

"ÇOK İLGİNÇ BİR GÖRÜNTÜ"

Arıtaş Mahalle Muhtarı Halil Bektaş, dut ağacının köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, "Bu dut ağacı yaklaşık 300 yıllık. Gövdesinde oluşan yarıkta, sanki bir insan oturmuş ve yere doğru bakıyor gibi bir görüntü var. Gerçekten çok ilginç ve dikkat çekici" dedi.

  • dut ağacı
  • insan silüeti
  • şaşırtan görüntü
  • ağaç

ÖNERİLEN VİDEO

Deprem anı güvenlik kamerasında: Yaşanan korku böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.