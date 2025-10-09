Asırlık ağaçta esrarengiz silüet! Görenler hayrete düşüyor

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Arıtaş Mahallesi'nde bir bahçede yer alan devasa dut ağacının gövdesinde, tam ortadan ikiye ayrılmış kısımda oturur vaziyette bir insan figürünü andıran doğal oluşum dikkat çekiyor.

Ağacın gövdesi yılların etkisiyle derin yarıklarla kaplanırken, ortaya çıkan bir figür ise hem mahalle sakinlerinin hem de bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Ağaçta oluşan figür, sanki yere oturmuş ve aşağıya doğru bakan bir insan görüntüsü veriyor. Mahalle sakinleri, bu doğal oluşumun korunmasını ve tanıtılması gerektiğini düşünüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi görürken, doğa tutkunları ve meraklıların da bölgeye ilgisinin artması bekleniyor.

"ÇOK İLGİNÇ BİR GÖRÜNTÜ"

Arıtaş Mahalle Muhtarı Halil Bektaş, dut ağacının köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, "Bu dut ağacı yaklaşık 300 yıllık. Gövdesinde oluşan yarıkta, sanki bir insan oturmuş ve yere doğru bakıyor gibi bir görüntü var. Gerçekten çok ilginç ve dikkat çekici" dedi.