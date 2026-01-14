Asırlık çınarın tek bir dileği vardı: AK Parti, Saadet ninenin isteğini yerine getirdi

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, Emek Mahallesi'nde eski geliniyle yaşayan Al'ı evinde ziyaret etti.

Partisinin en yaşlı üyesi olan Saadet Al ile sohbet eden Kurtuluş, Al'a kendi odasına alınmasını istediği televizyon ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resminin bulunduğu saat hediye etti.

Osmanlı dönemini gören ve Cumhuriyet'in ilan edildiği dönemde 18 yaşında olan Al, vatanı ve milleti için dua etti.



Adnan Kurtuluş, ziyarette gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 Temmuz 1905 doğumlu Al'ı dönem dönem ziyaret ettiklerini ve hayır duasını aldıklarını söyledi.

Kurtuluş, aslen Giresunlu olan Saadet Al'ın yaşına göre sağlıklı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere bir talimatı var, İl Başkanımız Davut Gürkan Bey de bu noktada çok hassas davranıyor. Biz de Osmangazi İlçe Teşkilatı olarak, teşkilatımızın yüz aklarını Saadet teyzemiz gibi 100 yaşını aşmış tarihi çınarlarımızı ziyaret ediyoruz. Saadet teyze aslında yaşına göre enerjisi yerinde, kendi kalkabiliyor, yürüyebiliyor. Osmanlı dönemini, padişahlık dönemini görmüş, arkasından Cumhuriyet dönemine erişmiş ve bu dönemleri yaşamış biri."

Saadet Al'ın çok sağlıklı beslendiğini dile getiren Kurtuluş, "'Hiç dolaptan ürün yemedim.' diyor. Öyle bir özelliği var ve her zaman hayır duası etmiş. 'Cenab-ı Allah'a şükür, hiç namazımı eksik bırakmadım.' diyor. 'Her zaman Rabb'ime duacı oldum.' diyor. Bizler de her geldiğimizde sağ olsun Cumhurbaşkanımıza selamlarını söylüyor. Ona dua ettiğini ifade ediyor. Biz de inşallah tez zamanda Cumhurbaşkanımıza Saadet teyzemizin, annemizin selamlarını ileteceğiz nasip olursa." ifadesini kullandı.

Al'ın bakımını üstlenen eski gelini Nigar Gedik (70) de Al'ın sağlığının yerinde olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Kullandığı ilaç yok. Aile hekimi evde gelip, bakıyor, 'Benden sağlıklı' diyor. Yemeğini verip, üstünü başını değiştiriyorum. Koluna girince yürüyor. Koluna gir dışarıda da gezer. Geçen hafta başkan (Adnan Kurtuluş) geldiğinde Saadet Hanım onlardan televizyon istedi, 'Bana bir televizyon getirin, Cumhurbaşkanımı izleyeceğim, onu göreceğim.' dedi. Sağ olsunlar getirmişler, odasına kuracaklar Saadet annem izlesin."