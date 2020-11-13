Asırlık hasret sona eriyor: Nahçıvan yolunu TSK gözetleyecek

13 Kasım 2020 Cuma 08:27 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 08:27

Azerbaycan zaferi sonrası imzalanan 9 maddelik anlaşma ile Azerbaycan’la Nahcivan’ı birleştirecek 50-60 kilometrelik yeni bir koridorun inşa edilecek. Ulaşım hattı iki yönlü olacak karayolunun Zengilan rayonuna kadar uzanması bekleniyor. Koridor Azerbaycan’ın istediği güzergahta olacak. Güvenliğini ve kontrolünü Rusya’nının üstleneceği koridorun ticaret amaçlı kullanıp kullanılmayacağı belirsizliğini koruyor.

KESİNTİSİZ BAĞLANTI

Bu arada, Nahcivan’ı Azerbaycan’a bağlayacak koridorun jeopolitik önemine de dikkat çekiliyor. Azerbaycan, koridor sayesinde Nahcivan ile fiziki bağ kurulacak. Azerbaycan ile Nahcivan’ı birbirinden ayıran ve Türk dünyasını ortadan ikiye bölen Zengezur koridoru da delinmiş olacak. Türk dünyasının içinde yapay bir coğrafi engeli ortadan kalkacak. Böylece Türkiye de 11 kilometrelik Nahcivan sınırı ile hem Azerbaycan hem de Türk dünyası ile kesintisiz kara sınırı kurmuş olacak. Daha önce Azerbaycan’dan Nahcivan’a karayoluyla ulaşmak için Gürcistan veya İran üzerinden geçmek gerekiyordu. Bu koridorla artık Azerbaycan’dan Nahcivan’a karşılıklı gelişler İran’ın inisiyatifinden de çıkacak.

TÜRK-RUS BARIŞ GÜCÜ

Öte yandan, Yukarı Karabağ’da görev yapacak Türk askerinin pozisyonun da netleşiyor. TSK’nın bölgedeki ateşkesi korunması ve güvenliğin sağlanması için oluşturulacak ateşkes kontrol merkezlerinde görev alacağı belirtilirken, yerlerinden edilmiş Karabağlı vatandaşların yeniden evlerine dönüşünü denetleyeceği ifade ediliyor. Türk-Rus ortak barış gücü kapsamında gözlem ve denetleme faaliyetleri yürütecek TSK, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde Rusya’yla birlikte yer alacak. Söz konusu merkezlerin ise Azerbaycan’ın işgalden kurtarılan toprakları üzerinde kurulacağı belirtiliyor.

Güvenli kaynaklarına göre Türkiye, Dağlık Karabağ’daki ateşkesi sahayı koruma merkezlerinden denetleyecek. Koruma merkezleri için Gence ve Berde rayonlarında pilot koruma bölgeleri olacak. 7 adet izleme irtibat bürosu oluşturulacak. Türkiye’nin öncü keşif ekiplerinin bölgeye intikal ettiği belirtiliyor.