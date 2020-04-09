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Asitli saldırıya uğrayan Berfin Özek şikayetinden vazgeçti

Asitli saldırıya uğrayan Berfin Özek şikayetinden vazgeçti Hatay'ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek, yüzüne asit dökerek yakan ve bu suçtan 13 yıl hapis cezasına çarptırılan eski erkek arkadaşı Rasim Ozan Çeltik hakkındaki şikayetinden vazgeçti.

09 Nisan 2020 Perşembe 17:20 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 17:25
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Hatay'da eski erkek arkadaşının asitli saldırısına uğrayan Berfin Özek, 12 yıl 18 ay ceza verilen eski erkek arkadaşı hakkındaki şikayetinden vazgeçti.

"MÜCADELEMİZE KET VURULMASINA ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Buluttepe Mahallesi'nde erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik tarafından asitli saldırıya uğrayan Berfin Özek, asitli saldırganla ilgili şikayetinden vazgeçti. Berfin Özek'e süreç boyunca tam destek veren İskenderun Kadın Platformu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bizler İskenderun Kadın Platformu olarak kurulduğumuz günden beri birçok kadın ve çocuk davalarının takipçisi olduk olmaya devam edeceğiz. Kadına yönelik şiddet asla kabul görülemeyecek seviyeye gelmişken bu mücadelemize ket vurulmasına asla müsaade etmeyeceğimizi bildiriyoruz.

"BERFİN'LE İLGİLİ HİÇBİR ÇALIŞMADA YER ALMAYACAĞIZ"

Hepinizin yakından takip ettiği Berfin Özek davasında bizler ilk günden itibaren her türlü desteği verdik. Birçok kadın örgütleriyle birlikte dayanışma içerisinde olduk. Berfin'i asla yalnız bırakmayarak her koşulda yanında olup tedavisini olabilmesi hayallerini yaşayabilmesi için var gücümüzle çalışma yaptığımız kamuoyunca bilinmektedir. Ancak gelinen süreçte Berfin'in kendi iradesiyle şikayetinden vazgeçtiğini bildirmesi üzerine bizler affetmesinin hukuki ve sağlık yönünden sonuçlarını kendisine bildirdik. Buna rağmen kendisi bu iradesinde ısrar ettiği için bizler de 'öldüren sevgi istemiyoruz' şiarımıza ters düştüğünden ilkelerimizden asla taviz vermeyerek bu saatten sonra Berfin Özek ile ilgili hiçbir çalışmada yer almayacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz."

OLAYIN GEÇMİŞİ

İskenderun ilçesinde yaşayan Berfin Özek, geçen yıl 15 Ocak'ta Buluttepe Mahallesi'ndeki evine giderken asitli saldırıya uğramış, olayla ilgili Ozan Çeltik tutuklanmıştı. 7 Ocak'ta görülen duruşmada sanık, 12 yıl 18 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Asidin etkisiyle yüzünün büyük kısmı yanan, sağ gözünü kaybeden, diğer gözünde kısmen görme kaybı olan Özek'in ameliyat masrafları, Sağlık Bakanlığının girişimleri sonucu Muğla'nın Bodrum ilçesindeki özel bir hastane tarafından üstlenilmişti.

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