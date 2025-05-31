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Asiye Baytap cinayetinde kan donduran detay: Anne her şeyi itiraf etti

Gaziantep Oğuzeli'nde 25 yaşındaki Asiye Baytap, evinde boğularak hayatını kaybetti. Şüpheli olarak gözaltına alınan Baytap'ın annesi cinayeti itiraf etti.

IHA31 Mayıs 2025 Cumartesi 19:48 - Güncelleme:
Asiye Baytap cinayetinde kan donduran detay: Anne her şeyi itiraf etti
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Olay, dün sabah saatlerinde Oğuzeli ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde 3 çocuğu ile yaşayan ve bir okulda temizlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Asiye Baytap (25), sabah saatlerinde yakınları tarafından evde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerin ilk incelemesinde kadının boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Asiye Baytap'ın annesi Tülay S. ve babası Ümmet S. ile kardeşleri M.S. ve S.S. gözaltına alındı.

KIZINI KENDİSİNİN BOĞDUĞUNU SÖYLEDİ

Gözaltında cinayet büro amirliği ekiplerince çapraz sorguya alınan anne Tülay S., kızını kendisinin boğduğunu söyledi. Katil zanlısı anne Tülay S. ile diğer zanlılar baba Ümmet S. ve kardeşler M.S. ve S.S., emniyette tamamlanan işlemlerin ve sağlık kontrollerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

ANNE TUTUKLANDI, BABA İLE 2 KARDEŞE ADLI KONTROL KARARI VERİLDİ

Adliyede hakim karşısına çıkan zanlılardan anne Tülay S., "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baba Ümmet S. ile kardeşler M.S. ve S.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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