İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Nisan 2022 Perşembe / 27 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8233
  • EURO
    15,5649
  • ALTIN
    897.979
  • BIST100
    2451.69
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Asiye'ye pitbull saldırısında tutuklu 4 sanık tahliye oldu
Güncel

Asiye'ye pitbull saldırısında tutuklu 4 sanık tahliye oldu

GAZİANTEP'te, Asiye Ateş'in (4) sitenin bahçesinde oyun oynarken pitbull cinsi iki köpeğin saldırısında ağır yaralanmasıyla ilgili açılan davada tutuklu yargılanan 4 sanık tahliye edildi.

DHA28 Nisan 2022 Perşembe 14:03 - Güncelleme:
ABONE OL

Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık 2021'de babasının apartman görevlisi olarak çalıştığı sitenin basketbol sahasında 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Asiye Ateş ağır yaralandı. Küçük Asiye Gaziantep ve Antalya'da tedavi gördü. Olay sonrası gözaltına alınan 6 şüpheliden Mustafa Elibol, Mustafa Yiğit, Süheyla Kurçak ve Zeliha Can tutuklandı.

Şüpheliler hakkında 'olası kastla yaralama' ve 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından dava açıldı. 27'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın

21 Şubat'ta yapılan duruşmada 4 sanık tahliye edildi. Ancak itiraz üzerine sanıklar yeniden tutuklandı.

Sanıklar bugün 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıkların SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada tutuksuz yargılanan Mahmut E. ile Zeynep C. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Veteriner Hekim M.C.Ç., aşılarını yaptığı, Asiye'ye saldıran köpeklerin sahibinin kim olduğunu bilmediğini söyledi. Tutuklu sanıklar ise önceki savunmalarını yineleyerek, köpeğin sahibi olmadıklarını belirtti. Mahkeme heyeti, tutukluluk sürelerini göz önünde bulundurarak 4 sanığın tahliyesine ve eksiklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

  • Asiye Ateş
  • pitbull saldırısı
  • tahliye

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.