14 Şubat 2026 Cumartesi
  • ''Aşk büyüsü'' tuzağıyla 46 milyonluk vurgun: Suç şebekesi deşifre oldu
Güncel

''Aşk büyüsü'' tuzağıyla 46 milyonluk vurgun: Suç şebekesi deşifre oldu

Tekirdağ merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, Sevgililer Günü öncesi sosyal medya üzerinden 'büyü' vaadiyle 236 kişiyi yaklaşık 46 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 19 şüpheli tutuklandı. Öte yandan muska yazma, büyü bozma, tılsım yapma ve kurban bedeli adı altında para talep eden şüphelilerin, hiçbir dini ve ilmi karşılığı bulunmayan materyalleri fahiş fiyatlarla sattıkları tespit edildi.

IHA14 Şubat 2026 Cumartesi 13:53 - Güncelleme:
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, kendilerini "büyücü", "medyum" ve "manevi hoca" olarak tanıtan bir suç şebekesi deşifre edildi.

Şüphelilerin, özellikle 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde sosyal medya algoritmalarını kullanarak vatandaşlara ulaştıkları, "üzerinizde ağır büyü var" diyerek korku oluşturdukları ve sahte ritüeller düzenledikleri belirlendi.

MAĞDURLARA ŞANTAJ

Muska yazma, büyü bozma, tılsım yapma ve kurban bedeli adı altında para talep eden şüphelilerin, hiçbir dini ve ilmi karşılığı bulunmayan materyalleri fahiş fiyatlarla sattıkları tespit edildi.

Mağdurların kişisel verilerinin ve özel durumlarının da tehdit ve şantaj unsuru olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu Tekirdağ merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır, Afyonkarahisar ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, büyü yapımında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda materyal, 39 bin TL para ile çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve harici bellek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 19 kişi "Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "şantaj" ve "suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

