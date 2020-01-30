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Aşk Tesadüfleri Sever konusu nedir? Aşk Tesadüfleri Sever oyuncuları kimler?

Bu akşam saat 22:15'te Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Aşk Tesadüfleri Sever hakkında araştırmalar hız kazandı. Aşk Tesadüfleri Sever konusu nedir? Aşk Tesadüfleri Sever oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Aşk Tesadüfleri Sever filminin yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak oturuyor. Aşk Tesadüfleri Sever filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

30.01.2020  13:57 - Güncelleme: 30.01.2020  13:57

Aşk Tesadüfleri Sever konusu nedir? Aşk Tesadüfleri Sever oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Bu akşam saat 22:15'te Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Aşk Tesadüfleri Sever hakkında araştırmalar hız kazandı. Aşk Tesadüfleri Sever filminin yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak oturuyor. Aşk Tesadüfleri Sever filminin oyuncu kadrosunda; Mehmet Günsür, Belçim Bilgin Erdoğan ve Altan Erkekli gibi isimler yer alıyor.

AŞK TESADÜFLERİ SEVER KONUSU NEDİR?

Aşk Tesadüfleri Sever, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın yaptığı Türk aşk filmidir. Film 4 Şubat 2011 tarihinde gösterime girmiştir. Filmin soundtrack albümü de filmin yayınlandığı tarihte yayınlanmıştır. Çocukluk ve ilk gençlik yılları boyunca yolları Ankara’da kesişen ve 2010 yılında İstanbul’da tanışan Özgür (Mehmet Günsür) ve Deniz (Belçim Bilgin), kendilerini engellerle dolu aşk macerasının içinde bulurlar. Bir yandan da geri dönüşlerle onların geçmişlerini izlerken, diğer yandan da Türkiye’nin 70'li, 80'li, 90'lı ve 2000'li yıllarında gezerek, dönemin unutulmaya yüz tutmuş popüler kültür öğeleri, müzikleri, yaşam biçimleri Aşk Tesadüfleri Sever’in nostaljik yönünü tamamlıyor.

AŞK TESADÜFLERİ SEVER OYUNCULARI KİMLER?

Mehmet Günsür - Özgür

Belçim Bilgin Erdoğan - Deniz

Altan Erkekli - Yılmaz

Şebnem Sönmez - Neriman

Hüseyin Avni Danyal - Ömer

Ayda Aksel - İnci

Berna Konur - Zeynep

Ümit Bülent Dinçer

Zafer Demircan - Deniz'in Yengesi

Hakan Çimenser - Deniz'in Dayısı

Batuhan Karacakaya - Özgür'ün çocukluğu rolünde

Pınar Çağlayan - Deniz'in çocukluğu rolünde

Reyhan Asena Keskinci - Deniz'in sekiz yaşındaki hali

Berkant Keskin - Özgür'ün sekiz yaşındaki hali

Yiğit Özşener - Burak

Cem Uslu

Simel Aksünger

Altan Sinan Cebecigil

Yan bakma kavgası can aldı

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