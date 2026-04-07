Aşk üçgeni kanlı bitti: 2 genç kız birbirini bıçakladı

Olay, saat 22.00 sıralarında İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Cankız E. (19), aşık olduğu A.M. (25) isimli şahsın sevgilisi olduğu iddia edilen Sinem Y. (17) ile konuşmak için buluştu. Buluşma sırasında taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada iki genç kızın da bıçakla yaralandığı öğrenildi. Olayın ardından Cankız E. yaralı halde olay yerinden kaçarken, bacağından yaralanan Sinem Y. ise yakındaki bir büfeye sığınarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Sinem Y. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaçan Cankız E. yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta sokakta yürürken polis ekipleri tarafından bulunarak özel bir hastaneye götürüldü.

Öte yandan, hastaneye gelen Sinem Y.'nin annesi Birgül B.'nin kızına endişe içinde seslendiği, yaralı genç kızın ise annesine tepki gösterdiği anlar dikkat çekti.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Tedavisinin ardından Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Cankız E.'nin ifadesinde, "Cadde üzerinde buluştuk. Önce o beni bıçakladı. Ben de elindeki bıçağı alıp kendimi korumak için bıçakladım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edilirken, Sinem Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.