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Asker eğlencesi değil savaş alanı! Trafiği tehlikeye atarak havaya ateş ettiler

Bursa'da asker uğurlama konvoyunda silahla havaya ateş açan şahıslar kameraya yansıdı. Olay anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

IHA13 Temmuz 2025 Pazar 09:15 - Güncelleme:
Asker eğlencesi değil savaş alanı! Trafiği tehlikeye atarak havaya ateş ettiler
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Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Asker eğlencesi için bir araya gelen kalabalık konvoy, hem trafiği tehlikeye attı hem de havaya ateş açarak çevrede paniğe neden oldu.

"ASKER EĞLENCESİ DEĞİL SAVAŞ ALANI"

Görüntülerde, konvoydaki bazı şahısların araçlardan sarkarak defalarca havaya ateş açtığı görülüyor. Silah sesleri nedeniyle mahalle sakinleri büyük korku yaşarken, sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki yağdı. Vatandaşlar, "Asker uğurlaması değil adeta savaş alanı" yorumları yaptı.

Emniyet ekiplerinin olaya ilişkin çalışma başlattığı, kimliği tespit edilen şahıslar hakkında işlem yapılacağı öğrenildi.

  • asker uğurlama konvoyu
  • silahla ateş
  • Bursa olayı

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