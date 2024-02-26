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Asker eğlencesi kanlı bitti

Isparta'da asker eğlencesinde yan bakma sebebi ile çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

İHA26 Şubat 2024 Pazartesi 01:08 - Güncelleme:
Asker eğlencesi kanlı bitti
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Isparta'nın merkeze bağlı Fatih Mahallesi 4540 Sokak üzerinde asker eğlencesi yapan Hüseyin A. ile eğlencede bulunan Mehmet Y. (22) arasında yan bakma sebebiyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa süre içerisinde eğlencede bulunan kişilerin de dahil olmasının ardından kavgaya dönüştü.

KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN BIÇAKLANDI

O sırada kavgayı ayırmak isteyen askerin babası Hüseyin A. (40), Mehmet Y. tarafından bıçakla bacağından yaralandı.

Kavgayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekipleri tarafından yatıştırılan kavganın şüphelisi yakalandı.

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