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Asker eğlencesinde karnından vuruldu

Muğla'nın Yatağan ilçesi Bozarmut Mahallesi'ndeki asker eğlencesinde havaya açılan ateş sonrası 15 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

  • İHA
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Olay, Muğla'nın Yatağan ilçesi Bozarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede düzenlenen asker eğlencesi sırasında havaya ateş eden gruptan seken kurşunlardan biri eğlenceyi seyreden 15 yaşındaki A.B.'ye isabet etti.
 
Karnından vurulan kız çocuğu kanlar içinde yerde kaldı. A.B., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyata alındı.
 
Karın bölgesinden sırtına doğru girdiği öğrenilen kurşun, gerçekleştirilen operasyon ile alındı. B.'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken, Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yaşadığı dehşet anlarını anlattı! ''7 aylık hamile eşim. Daha önce de birkaç kez kaybımız olmuştu...''

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