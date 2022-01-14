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Asker eşleri köydeki öğrencilerinin yüzünü güldürdü

Batman'daki 14. İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığında görevli askerlerin eşleri, hazırladıkları örgü oyuncakları köy okulu öğrencilerine hediye etti. 14. İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanı Hava Seyrusefer Albay İhsan Kaplan ve eşinin de katıldığı ziyarette, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirildi.

AA14 Ocak 2022 Cuma 12:45 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 12:45
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, köy okullarında okuyan çocukların yüzünü güldürmek ve eğitimlerine katkı sunmak amacıyla bir araya gelen asker eşleri, örgü bebek ve kitaplardan oluşan hediyeler hazırladı.

Batman merkeze bağlı Diktepe köyündeki Diktepe İlk ve Ortaokulu ile Anaokulunu ziyaret eden asker eşleri, burada öğrencilerle bir süre sohbet etti. Asker eşleri, daha sonra öğrencilere hediyelerini verdi.

14. İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanı Hava Seyrusefer Albay İhsan Kaplan ve eşinin de katıldığı ziyarette, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirildi.

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