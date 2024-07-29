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Asker uğurlaması sırasında havaya ateş açıp yol kapatanlar yakalandı

Beykoz'da asker uğurlama konvoyu oluşturarak trafik akışını engelleyen 4 kişi ve havaya ateş açan 2 kişi yakalandı.

AA29 Temmuz 2024 Pazartesi 07:46 - Güncelleme:
Asker uğurlaması sırasında havaya ateş açıp yol kapatanlar yakalandı
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Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen cuma günü Beykoz ilçesinde asker eğlencesi sırasında havaya ateş edenlerle ilgili ulusal basın ve sosyal medya hesaplarında paylaşım yapılan görüntüler üzerine inceleme başlattı.

İncelemelerde, havaya kurusıkı ile ateş açan kişinin H.C.A, pompalı tüfekle ateş açanın ise B.A. olduğu tespit edilerek gözaltına, görüntülere yansıyan silahlar da muhafaza altına alındı.

Görüntü içeriğinde trafik akışını engelleyerek yolu kapatan 2 araba ile motosikletin sürücüleri Ö.K, H.B.Ç, M.E.K. ve motosikletin ön lastik kısmında bulunan F.B.K'ye toplamda 30 bin 479 lira ceza kesildi.

Gözaltına alınan H.C.A. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, B.A'nın "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

  • Beykoz
  • gözaltı
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