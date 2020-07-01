DHA 01 Temmuz 2020 Çarşamba 15:12 - Güncelleme: 01 Temmuz 2020 Çarşamba 15:12

Kentte birliklerine katılmak için yola çıkan asker adayları için caddelerde uzun araç konvoyu oluşturdu. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde dün akşam asker uğurlaması yapanlar, ‘uzun eşek’ oynayarak sosyal mesafe kuralını ihlal etti. Bir asker adayının vatandaşların sırtına basarak, otobüse bindiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Asker uğurlamasına katılanların maske takmadığı ve sosyal mesafeye de uymadıkları görüldü.

SAĞLIK BAKANI UYARMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülke genelinde son günlerde haberlere de konu olan asker uğurlama görüntüleri nedeniyle sosyal medya hesabından açıklama yapmış ve şu ifadelere yer vermişti:

"Covid-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan asker uğurlamaları haberlerine giderek daha fazla rastlıyoruz. Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?"