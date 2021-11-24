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Asker uğurlamasından dönen minibüse çekici çarptı: 14 yaralı

Şanlıurfa'da asker uğurlaması dönüşünde alışveriş için yol kenarında bekleyen minibüse, çekicinin çarpması sonucu aralarında çocukların da olduğu 14 kişi yaralandı.

DHA24 Kasım 2021 Çarşamba 01:33 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 01:33
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Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Kent merkezinden asker uğurlaması dönüşünde yol kenarında alış-veriş yapmak için duran Fevzi Artık yönetimindeki 63 AAJ 939 plakalı minibüse, sürücüsü henüz öğrenilmeyen 27 AFH 209 plakalı çekici, arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç şarampole yuvarlandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada minibüsten çıkarılan yaralılar, kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulundu.

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