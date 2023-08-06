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Askeralma Yönetmeliğinde değişiklik! ''Bedelli askerlik''ten yararlanamayacaklar

Bedelli askerlik şartlarını değiştiren yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre; temel askerlik eğitimi almadan vatandaşlıktan çıkanlar, tekrar vatandaş olduklarında ‘bedelli askerlik' hizmetinden yararlanamayacak.

IHA6 Ağustos 2023 Pazar 12:12 - Güncelleme:
Askeralma Yönetmeliğinde değişiklik! ''Bedelli askerlik''ten yararlanamayacaklar
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Askeralma Yönetmeliğinde çeşitli değişikliklere gitti. Bedelli askerlik özelinde yapılan düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin detayların yer aldığı yeni yönetmelik maddeleri ise Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre temel askerlik eğitimini almadan Türk vatandaşlığından çıkan yükümlüler tekrar vatandaş olduklarında bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayacak.

Konuyla ilgili yayımlanan yönetmelikte, "Temel askerlik eğitimini tamamlamadan Türk vatandaşlığından çıkan veya çıkarılan yükümlülere, tekrar Türk vatandaşlığını kazandıklarında bedelli askerlikten yararlanabilmeleri için yeni bir hak verilmez" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, kura veya sınıflandırma işleminin ardından bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçen yükümlüler de 'bedelli askerlik' yapamayacak.

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