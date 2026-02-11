İSTANBUL 10°C / 7°C
  Askeri araç kontrolden çıktı: Yaralı askerler tedavi altında
Güncel

Askeri araç kontrolden çıktı: Yaralı askerler tedavi altında

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda kontrolden çıkan askeri aracın savrularak şarampole uçması sonucu 10 asker hafif yaralandı. Yaralı askerler, çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

IHA11 Şubat 2026 Çarşamba 16:17 - Güncelleme:
Askeri araç kontrolden çıktı: Yaralı askerler tedavi altında
ABONE OL

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep-Nurdağı kesimi Nogaylar mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen askeri araç, yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan askeri araç, bariyerleri aşarak şarampole uçtu.

Kazayı görerek yardıma koşan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan ve hayati tehlikeleri bulunmayan 10 askeri personeli ilk müdahalenin ardından Gaziantep kent merkezi ve Nurdağı ilçesindeki hastanelere kaldırdı. Yaralı askerlerin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Otoyoldaki ulaşım kontrollü şekilde sağlanırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

