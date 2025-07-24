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Askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Üsteğmen Özsu Edirne'de toprağa verildi

Malatya'da askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Hava Savunma Üsteğmen Tuğrul Özsu, memleketi Edirne'de toprağa verildi.

AA24 Temmuz 2025 Perşembe 18:31 - Güncelleme:
Askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Üsteğmen Özsu Edirne'de toprağa verildi
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Şehit Özsu için Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Törene, şehidin babası Tacettin ve annesi Emirzade Özsu ile kardeşi Ümmühan Turan, Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırklareli Valisi Uğur Turan, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İYİ Parti Milletvekili Mehmet Akalın, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.

Bekar olan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda tören alanına getirildi. Vali Sezer, büyük üzüntü yaşayan şehit babası Özsu'nun elini tutarak teselli etmeye çalıştı.

Helallik alınmasından sonra İl Müftüsü Ercan Aksu cenaze namazını kıldırdı. Törenin ardından şehit Özsu'nun cenazesi belde şehitliğine defnedildi.

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