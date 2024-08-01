İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ağustos 2024 Perşembe / 26 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,1807
  • EURO
    36,0446
  • ALTIN
    2607.55
  • BIST100
    10638.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Askeri Ataşe Li'den Türkiye ile işbirliği vurgusu
Güncel

Askeri Ataşe Li'den Türkiye ile işbirliği vurgusu

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 97'nci kuruluş yılı Ankara'da kutlandı. Çin'in Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Li Guangya, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping rehberliğinde iki ülke arasındaki karşılıklı siyasi güvenin ve işbirliğinin giderek arttığını dile getirdi.

AA1 Ağustos 2024 Perşembe 07:23 - Güncelleme:
Askeri Ataşe Li'den Türkiye ile işbirliği vurgusu
ABONE OL

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun 97'nci kuruluş yıl dönümünü başkentte verdiği resepsiyonla kutladı.

Bir otelde düzenlenen resepsiyona, Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Gültekin Yaralı ile Çin'in Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Li Guangya'nın yanı sıra ülkelerin diplomatik ve askeri temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Liu, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun 97'nci kuruluş yıl dönümünün kutlandığı resepsiyonda yaptığı konuşmada, Çin ordusunun ve ülkesinin gelecek vizyonundan bahsetti.

Liu, "Çin ve Türkiye kadim medeniyetlere sahip iki ülkedir. Bin yıllık İpek Yolu, iki milleti birbirine bağlamış ve karşılıklı dostane ilişkilere imkan sağlamıştır." dedi.

Son yıllarda iki ülkenin liderlerinin ortak rehberliğinde Çin-Türkiye ilişkilerinin istikrarlı şekilde geliştiğini anlatan Liu, "Çin, Türkiye ile siyasi güveni artırmaya, Kuşak ve Yol ile Orta Koridor girişimlerinin sinerjisini artırmaya ve çeşitli alanlarda somut işbirliğini daha da derinleştirmeye devam edecektir." diye konuştu.

Liu, iki ülkenin ve halkın yararına kapsamlı, derin ve yüksek seviyeli Çin-Türk stratejik işbirliği ilişkisi geliştirileceğini belirterek, Çin'in Türkiye ile birlikte küresel zorluklarla başa çıkmak ve dünya barışını sağlamak için işbirliği yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

- İKİ ÜLKENİN GÜÇLÜ ETKİLEŞİMİ

Tümgeneral Yaralı ise konuşmasında, "İki kadim medeniyet olarak binlerce senelik köklü ilişkilere sahip olduğumuz Çin Halk Cumhuriyeti ile ülkemiz arasındaki güçlü etkileşim, dostluk ve ortak anlayış, zor dönemlerde karşılıklı yardımların sağlanmasında da kendini göstermektedir." ifadesini kullandı.

Yaralı, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 1971'de tesis edildiğini hatırlattı.

Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin 2010'da stratejik işbirliği düzeyine yükseldiğine işaret eden Yaralı, Çin ile karşılıklı güven temelindeki işbirliğini müşterek fayda çerçevesinde geliştirmeyi arzuladıklarını aktardı.

Yaralı, 2010'dan beri süregelen üst düzey askeri diyalog toplantılarının işbirliğini ilerletilmesine katkı sağladığını söyledi.

İki ülkenin güvenlik ve istikrar konusunda sorumlu olduğunu kaydeden Yaralı, işbirliğinin gelişmesinin bölgesel barışa, refaha ve istikrara katkıda bulunacağını dile getirdi.

- ÜLKELER ARASI İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Askeri Ataşe Li, Çin ordusunun tarihini ve faaliyetlerini anlatarak, ülkesiyle Türkiye arasındaki dostluk ve etkileşimin çok eski zamanlara dayandığını söyledi.

Tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandığını belirten Li, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping rehberliğinde iki ülke arasındaki karşılıklı siyasi güvenin ve işbirliğinin giderek arttığını dile getirdi.

Li, son yıllarda Çin ve Türkiye ordularının çeşitli seviyelerde somut işbirliğinde olduğunu ifade ederek, ordular arasındaki iletişimin derinleştirilmesinin ilişkilere katkı sağlamasını temenni etti.

Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekildi.

  • Çin Halk Kurtuluş Ordusu
  • Gültekin Yaralı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.