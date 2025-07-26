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Askeri eğitimde acı olay: Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 2 asker şehit oldu

Hatay İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda görev yapan 7 asker yüksek ateş şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 2 asker tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

IHA26 Temmuz 2025 Cumartesi 00:37 - Güncelleme:
Askeri eğitimde acı olay: Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 2 asker şehit oldu
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Hatay'da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 7 askerden 2'si vefat etti.

İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda vatani görevini yapan 7 asker, akşam saatlerinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Ambulanslarla hastaneye sevk edilen askerler İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan askerlerden Semih E. (29) ve Halit K. (29) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Yaralı 5 askerin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan hastaneye kaldırılan askerlerin gündüz saatlerinde sıcak havada spor yaptıkları ve akşam saatlerinde rahatsızlandıkları öğrenildi.

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