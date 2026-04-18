  • Askeri gücümüz dillerinde düşmüyor! Bakan Gunnarsdottir: Türkiye, NATO'da süper bir güç
İzlanda Dışişleri Bakanı Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir, temmuzda başkent Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin 'zorlu ve önemli' olduğunu ancak Türkiye'nin ev sahipliğinde 'emin ellerde' olduğunu belirtti. Gunnarsdottir ayrıca 'Türkiye'nin, çok iyi organize ordusuyla NATO'da süper bir güç olduğunu söyleyebiliriz.' dedi.

AA18 Nisan 2026 Cumartesi 21:30
Gunnarsdottir, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026'ya katılmak üzere geldiği Antalya'da, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Türkiye'nin NATO'daki rolünün "son derece önemli" olduğunu vurgulayan Gunnarsdottir, "Türkiye'nin, çok iyi organize ordusuyla NATO'da süper bir güç olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Gunnarsdottir, Türkiye'ye çok saygı duyduklarını belirterek, iki ülke arasında doğması beklenen yeni işbirliği ve ticaret fırsatlarına işaret etti.

Ankara'nın temmuzda ev sahipliği yapacağı NATO Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gunnarsdottir, "Zorlu bir zirve olacak ama bu son derece önemli zirvenin ev sahibi Türkiye olacağı için emin ellerde olduğunu söylüyorum." ifadelerini kullandı.

TÜRK DİPLOMASİSİNE VURGU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "diplomasiyi ön plana koymasının" büyük önem arz ettiğinin altını çizen Gunnarsdottir, anlaşmazlıkların diplomasi ve işbirliğiyle çözülmesinin önemini vurguladı.

Gunnarsdottir, NATO Zirvesi'nin Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamındaki önemine değinerek, kalıcı barışın sağlanmasının güvenlik, özgürlük ve birliktelik anlamına geldiğini ifade etti.

Bakan Gunnarsdottir, Türkiye ile "iyi işbirliğini" sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

