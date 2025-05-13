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Askeri helikopter acil iniş yaptı... MSB: Personelimizin sağlık durumu iyi

MSB, Antalya açıklarında uçuş yapan Deniz Kuvvetlerine ait helikopterin teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yaptığını ve helikopterde görevli dört personelin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

AA13 Mayıs 2025 Salı 11:46 - Güncelleme:
Askeri helikopter acil iniş yaptı... MSB: Personelimizin sağlık durumu iyi
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Deniz Kuvvetlerine ait helikopter Antalya açıklarında acil iniş yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Antalya açıklarında uçuş yapan Deniz Kuvvetlerine ait SH-70 helikopterinin teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yaptığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerimize ait bir SH-70 helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapmıştır. Helikopterde görevli dört personelimizin sağlık durumu iyi olup, kontrol maksatlı hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir."

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