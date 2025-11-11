Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! Şehitlerimizin şehadet haberleri ailelerine ulaştırıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C130 kargo uçağı Azerbaycan'dan kalkış yaptıktan 27 dakika sonra Gürcistan'da radardan kayboldu. Uçağın sabah saatlerinde Trabzon'dan Azerbaycan'a gittiği öğrenildi.

ŞEHİT ATEŞİ MUĞLA'YA DÜŞTÜ

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Kuvvetleri personeli Astsubay Emrah Kuran'ın Muğla'nın Milas ilçesi Ekinambarı Mahallesi'ndeki baba ocağına ateş düştü. Askeri erkan tarafından Kuran'ın şehadet haberi ailesine verilirken, oğlunun şehit haberini alan baba Osman Kuran gözyaşlarını boğuldu. Kayseri Hava İndirme Tugayı'nda görev yapan Astsubay Emrah Kuran'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilirken, şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı.

ŞEHİT ASTSUBAY ÖZCAN'IN BABA OCAĞINA TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelirken Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubayı Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın (53) şehadet haberi, memleketi Karabük'teki ailesine ulaştı.

Şehit Özcan'ın şehadet haberi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan annesi Şamiye Özcan ile babası Mehmet Özcan'a Karabük Vali Yardımcısı Mustafa Şahin ve askeri yetkililer tarafından verildi.

Acı haberin ardından Şirinevler Mahallesi Atlıhan Caddesi'ndeki baba evine, Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince Türk bayrağı asıldı. Özcan'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

LÜLEBURGAZ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Hava Kuvvetleri personeli Berkay Karaca şehit oldu. Şehidin Lüleburgaz ilçesi 8 Kasım Mahallesi'ndeki ailesine acı haber ulaştı.

Askeri yetkililerden, oğullarının şehit olduğu haberini alan Karaca ailesi ise gözyaşlarına boğuldu. Kaymakam Kemal Yıldız, Lüleburgaz Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Aydın Torun ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Karayılan şehit evine taziye ziyaretinde bulundu. Şehit Karaca'nın baba ocağına Türk bayrağı asıldı ve taziye çadırı kuruldu.

TEKİRDAĞ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında bulunan personeller arasında yer alan Hava Astsubay İlker Aykut'un şehadet haberi, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki ailesine ulaştı. Hava Astsubay İlker Aykut'un şehit haberi ailesine Muratlı İlçe Kaymakamlığı ve askeri yetkililer tarafından verildi. Baba Ünal Aykut ve anne Zülbiye Aykut yasa boğulurken, mahalle sakinleri ve yakınları şehit ailesinin evine akın ederek taziyelerini iletti.

ESKİŞEHİRLİ ŞEHİDİN AİLESİNE ACI HABER ULAŞTI

Azerbaycan'dan havalandıktan sonra Gürcistan'da düşen uçakta bulunan 27 yaşındaki Eskişehirli Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan şehit oldu. Mercan'ın Emek Mahallesi Erensoy Sokak'ta bulunan baba ocağına acı haber ulaştı. Askeri erkan, baba Halil İbrahim Mercan ve anne Ayşe Mercan'a şehit olduğunu bildirdi. Acı haberi alan yakınları da apartmanın önüne akın etti. Baba ocağına dev Türk bayrağı asıldı.

BÜYÜKÇEKMECE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın şehadet haberi İstanbul Büyükçekmece'deki ailesine ulaştı. Pilot Yarbay Korkmaz'ın şehit haberi ailesine İstanbul Merkez Komutanlığına bağlı yetkililer tarafından verildi. Haberin ulaşmasının ardından şehit ailesi gözyaşlarına boğulurken, evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin evinin bulunduğu siteye yakınları ve sevenleri akın etti.

ASTSUBAY ÖZCAN'IN AİLESİNE ACI HABER ULAŞTI

Karabüklü Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan (53) şehit oldu. Kıdemli Başçavuş Özcan'ın şehadet haberi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki annesi Samiye, babası Ahmet Özcan'a Karabük Vali Yardımcısı Mustafa Şahin ve askeri yetkililer tarafından verildi.

BİLECİK'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C130 kargo uçağı, Gürcistan sınırları içerisinde düştü. Uçağın içerisindeki 20 personelden biri olan Bilecikli Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan şehit oldu. Cumhuriyet Mahallesi Güllü Sokak'ta yaşayan şehidin babası Ali Ongan ve annesi Hatice Ongan'a acı haber verildi. Vali Yardımcısı Akgün Cora ve Bilecik Belediye Başkanı Yardımcısı Sabri Çobanoğlu, aileye oğullarının şehit olduğunu bildirdi. Acı haberle Ongan ailesi, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine sevenleri ve yakınları akın etti.