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Güncel

BAE ile yapılan anlaşmaya Türkiye'den sert tepki: Havaalanının askeri kısmı bizim sorumluluğumuzda, karar gözen geçirilsin

Hamid Karzai Havaalanı'nda ana havaalanlarının sivil sektörlerin işletilmesi ile ilgili BAE ve Afganistan arasında imzalanan anlaşmaya değinen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'BAE'nin Türkiye'ye yönelik düşmanca tavırları göz önüne alındığında, Kabil Havaalanı'nın askeri kısmının işletmesinden sorumlu olmamız nedeniyle bu kararın hukuki ve operasyonel açıdan yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini değerlendiriyoruz.' diye konuştu.

AA26 Kasım 2020 Perşembe 16:52 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 16:59
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA muhabirinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Gözden geçirilmesi gerektiğini değerlendiriyoruz"

Afganistan'da Hamid Karzai Havaalanı'nda ana havaalanlarının sivil sektörlerin işletilmesi ile ilgili BAE ve Afganistan arasında bir anlaşma imzalandığı hatırlatılarak, havalimanının askeri tarafının işletmesinden sorumlu Türkiye'nin konuya ilişkin değerlendirmesi sorulan Akar, "Elbette Afganistan'ın egemen bir devlet olarak bu kararına saygı duyuyoruz. Her türlü kararı alabilirler. Ancak BAE'nin Türkiye'ye yönelik düşmanca tavırları göz önüne alındığında, Kabil Havaalanı'nın askeri kısmının işletmesinden sorumlu olmamız nedeniyle bu kararın hukuki ve operasyonel açıdan yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini değerlendiriyoruz." diye konuştu.

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