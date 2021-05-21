Batman'da askeri tesise maket uçak ile saldırı girişimi!

AA 21 Mayıs 2021 Cuma 00:23 - Güncelleme: 21 Mayıs 2021 Cuma 00:47

Valilikten yapılan açıklamada, kentteki bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur." ifadelerine yer verildi.



MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı da olayla ilgili açıklama yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Batman'daki İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığımız ile Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığımıza maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuş, birlik personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmemiştir. Birliklerimizde tedbirler artırılmıştır.

