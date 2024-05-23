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Askeri üniforma ile servise 9 yıla kadar hapis istemi

Beyoğlu'nda, askeri üniformayla restoranda garsonluk yapan kişi ile işletme yetkililerine, 'devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama', 'özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma' ve 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama' suçlarından 9'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

AA23 Mayıs 2024 Perşembe 13:08 - Güncelleme:
Askeri üniforma ile servise 9 yıla kadar hapis istemi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sosyal medya platformu X'te 16 Nisan'da yapılan paylaşımda, restoranda bir kişinin askeri üniformayla garsonluk yaptığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Söz konusu işletmenin mesul müdürünün Abdulkadir Güler, sahibinin Adnan Kalkmaz ve videoda askeri üniforma giyerek servis yapan kişinin ise Suriye uyruklu Yousuf Jaafer olduğunun belirlendiği anlatılan iddianamede, sanıkların yayımladıkları videonun devletin askeri teşkilatının şeref ve saygınlığını zedeleyici nitelikte olduğu ifade edildi.

İddianamede, videonun, düşünce özgürlüğü bağlamında hukuki koruma görmesinin mümkün olmadığı, toplumun gelişmesine katkıda bulunmadığı gibi devletin askeri teşkilatını alenen aşağılamaya yönelik olduğu kaydedilerek, videonun kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik hareketler içerdiği, hareketlerin, halkın bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu kaydedildi.

Sanık Jaafer'in askerlik mesleğine özgü elbiseleri başkalarını yanıltacak şekilde giyerek çektiği videoyu yayımladıktan sonra sildiği ifade edilen iddianamede, işletme yetkilileri sanıklar Güler ve Kalkmaz'ın, işletme üzerindeki yetkileri ve konumları göz önüne alındığında, videonun bilgileri dışında çekilerek yayımlandığına yönelik savunmalarına itibar edilmediğine vurgu yapıldı.

Sanık Yousuf Jaafer'in ifadesine yer verilen iddianamede, 2017'de Türkiye'ye geldiğini, 2022'de sosyal medyada videolar çekerek buradan kazanç sağladığı aktarıldı.

Söz konusu restorana gittiğinde burada iki müşterinin Dubai'den geldiğini ve Eminönü'nden aldıkları askeri üniformayı kendisine getirerek video çekmesi yönünde teklifte bulunduğunu anlatan sanık Jaafer, "Ben de askeri üniformalı videonun daha fazla izleneceğini düşünerek bu teklifi kabul ettim. Video içerisinde et servisi yaptığım masada bulunan iki kişi bana askeri üniformayı getirerek video teklifinde bulunan tanımadığım iki kişidir. Giymiş olduğum üniformanın üzerinde herhangi bir bayrak ya da yazı yoktu, Türk askeri üniforması olduğunu bilmiyordum. Çok pişmanım. Videoyu çekme amacım kesinlikle Türk askeri teşkilatını aşağılamak değildir." diye konuştu.

İddianamede sanıklar Abdulkadir Güler, Adnan Kalkmaz ve Yousuf Jaafer'in "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama", "özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçlarından 1 yıl 3'er aydan 9'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında sanıkların yargılanmalarına gelecek günlerde başlanacak.

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