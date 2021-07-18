Askeri varlıklarının eksikliğine işaret ettiler: Türk İHA'larıyla üstümüzden uçsalar nasıl tepki vereceğiz?

Star.com.tr 18 Temmuz 2021 Pazar 12:25 - Güncelleme: 18 Temmuz 2021 Pazar 12:27

Yunan basını, Arnavutluk'un Türk SİHA'sı satın almasıyla ilgili analiz yazısı kaleme aldı.

Türkiye'nin dünyanın en büyük 5 İHA üreticisi arasında yer aldığı ifade edilen makalede, "Türkiye İHA ihracatını katlayarak artıyor. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ savaşında Ermenistan'a karşı kullandığı Türk insansız hava araçlarının katkısı önemliydi. Polonya, Türkiye'den insansız hava aracı satın alan ilk NATO ülkesi oldu, ardından Tunus, Fas ve Ukrayna. Arnavutluk ise, radarları 5 km içinde bir hedefi tespit edip ortadan kaldırabilen Türk yapımı bir İHA sistemini 2020 yılında satın alan ilk ülke oldu" denildi.

Arnavutluk'un Türkiye'den satın alacağı İHA'ların Yunanistan için tehlike oluşturacağını yazan Yunan basını, "Artık çoğu kişi, Arnavutluk'un, herhangi bir bağımsız devlet gibi istediği yerden uçak, gemi, insansız hava aracı ve silah satın almakta özgür olduğunu söyleyecektir. Tabii ki bu kesinlikle doğru. Ama Yunanistan'ı ilgilendiren bazı parametrelere bakalım. Örneğin Polonya'nın 24 İHA alıp almaması veya Tunus ve Fas'ın kaç İHA alacağı bizi ilgilendirmiyor. Ancak elbette tek başına Yunanistan için bir tehdit olmayan Arnavutluk, Türkiye ile işbirliği halinde son derece tehlikeli hale gelebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Yunan askeri varlığının bölgedeki eksikliğine işaret edilen makalede "Arnavutluk topraklarındaki durumu kontrol etmek için mi kullanılacak yoksa Epir ve kuzey İyonya üzerinden mi uçacaklar? Böyle bir şey olursa Yunan tarafı nasıl tepki verecek?. Epir'deki (Yunanistan'ın önemli Arnavut nüfusu bulunan batı kesimi) Yunanistan-Arnavutluk sınırında, defalarca işaret ettiğimiz gibi, Yunan askeri varlığı eksikliği var. Sadece Kakavia, Drymades ve Molyvdoskepastos'un karakollarında personel bulunuyor" ifade edildi.

"Arnavut insansız uçakları Yunan toprakları üzerinden uçsa bile onları kim görecek?" diye soran Yunan basını, "Devletin Allah'ın insafına bıraktığı Pagonios köylerinin birkaç sakini mi? Ülkemizin siyasi ve askeri liderliği, kuzeybatı sınırımızda tatsız sürprizlerle karşılaşabileceğimizi düşündü mü? Ve umalım ki, "Arnavut İHA'ları Yanya vilayetinde ulusal hava sahasını ihlal etti ve Yunan savaş uçakları tarafından önlendi" şeklinde haber olarak duyma veya okuma noktasına gelmeyiz. Çünkü belki de kontrol edilemez ve tehlikeli durumlara sürükleneceğiz" ifadelerini kullandı.