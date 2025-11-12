İSTANBUL 17°C / 11°C
12 Kasım 2025 Çarşamba / 22 CemaziyelEvvel 1447
Güncel

Gazze'de ateşkes konusu... Bakan Fidan: Filistin'in bir parçasıdır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati ile ortak basın toplantısı düzenledi. Gazze'de yapılan ateşkes konusuna değinen Bakan Fidan, 'Gazze, Filistin'in bir parçasıdır, öyle kalmalı ve öyle muamele görmelidir' dedi.

HABER MERKEZİ12 Kasım 2025 Çarşamba 18:52 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati ile ortak basın toplantısı düzenledi..

Fidan açıklamasında, "Mısır ile askeri alandaki çalışmalarımız da son dönemde artmakta karşılıklı ziyaretler ve tatbikatlar yoluyla askeri ve güvelik diyaloğumuzu ilerletmeye yönelik ortak iradeye sahibiz" dedi.

Fidan, "Hamas ateşkesin kalıcı olması yönünde yapıcı adımlar atma iradesine sahip olduğunu göstermekte, aynı anlayışın İsrail tarafında da olması gerekmektedir. Gazze, Filistin'in bir parçasıdır, öyle kalmalı ve öyle muamele görmelidir" diye konuştu.

Bakan Fidan, "(ABD'yi ziyareti ve temasları) Türkiye'nin Suriye'deki kritik konularda pozisyonunun ne olduğunu ortaya koyma imkanımız oldu" dedi.

