Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati ile ortak basın toplantısı düzenledi..

Fidan açıklamasında, "Mısır ile askeri alandaki çalışmalarımız da son dönemde artmakta karşılıklı ziyaretler ve tatbikatlar yoluyla askeri ve güvelik diyaloğumuzu ilerletmeye yönelik ortak iradeye sahibiz" dedi.

Fidan, "Hamas ateşkesin kalıcı olması yönünde yapıcı adımlar atma iradesine sahip olduğunu göstermekte, aynı anlayışın İsrail tarafında da olması gerekmektedir. Gazze, Filistin'in bir parçasıdır, öyle kalmalı ve öyle muamele görmelidir" diye konuştu.

Bakan Fidan, "(ABD'yi ziyareti ve temasları) Türkiye'nin Suriye'deki kritik konularda pozisyonunun ne olduğunu ortaya koyma imkanımız oldu" dedi.