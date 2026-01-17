İSTANBUL 6°C / 1°C
  ''Askerim'' dedi masum çifti dolandırdı: Büyük vurgunda tutuklama
Güncel

''Askerim'' dedi masum çifti dolandırdı: Büyük vurgunda tutuklama

Bilecik'te kendisini askeri personel olarak tanıtıp yaşlı bir çifti yaklaşık 500 bin lira dolandırdığı öne sürülen şüpheli, Eskişehir'de yakalanıp tutuklandı. Ele geçirilen döviz ve altınlar mağdurlara teslim edildi.

AA17 Ocak 2026 Cumartesi 18:39
İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşayan M.E. (72) ve N.E. (76) çiftini arayan şüpheli, kendisini askeri personel olarak tanıtıp mağdurlara adlarının suça karıştığını, evde bulunan ziynet eşyası ve paraların kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Yaşlı çift, eve gelen şüpheliye 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ve 5 bin lira verdi.

Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan çift, polise başvurdu.

Şikayet üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin S.K. olduğunu belirledi.

Bursa'nın İnegöl ilçesine, oradan da Eskişehir'e gittiği belirlenen şüpheli, polis ekiplerince uygulama noktasında gözaltına alındı.

İfadesinde suçunu itiraf eden şüphelinin, altınların bir kısmını bozdurup yurt dışı hesabına yatırdığını, diğer kısmını ise dolar ve avroya çevirdiğini söylediği öğrenildi.

Zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Polis avro, dolar ve altınları yaşlı çifte teslim etti.

