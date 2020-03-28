İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,451
  • EURO
    7,1898
  • ALTIN
    338.061
  • BIST100
    88125
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Askerler 14 gün karantinaya mı alınacak? Askerlik celp ve terhisleri durduruldu mu?
Güncel

Askerler 14 gün karantinaya mı alınacak? Askerlik celp ve terhisleri durduruldu mu?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada ülkemizdeki koronavirüs önlemlerine değinirken Askerlik celp ve terhisleri ile ilgili de açıklama yaptı. Bu açıklamaların ardından Askerler 14 gün karantinaya mı alınacak? Askerlik celp ve terhisleri durduruldu mu? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Askerlik celp ve terhislerine dair merak edienlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

28 Mart 2020 Cumartesi  12:52 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 12:52
ABONE OL

Askerler 14 gün karantinaya mı alınacak? Askerlik celp ve terhisleri durduruldu mu? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Koronavirüsü nedeniyle ölüm ve vaka sayısı artarken Başkan Erdoğan yeni corona virüsü tedbirlerini açıkladı. Başkan Erdoğan askerlik ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Askerlik celp ve terhislerine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

ASKERLER 14 GÜN KARANTİNAYA MI ALINACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz akşam yaptığı açıklamada yeni koronavirüs tedbirlerini açıklarken "Askerlerimiz 14 gün karantina kuralına uygun şekilde kontrollü olarak celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacaktır." İfadelerini kullandı.

ASKERLİK CELP VE TERHİSLERİ DURDURULDU MU?

7 MADDELİK KORONAVİRÜS ÖNLEM PAKETİ ŞÖYLE;

1-Şehirlerarası seyahatler valiliklerin iznine bağlanmıştır.

2- Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışmaya geçilecek.

3- Toplu taşımada seyrek oturma uygulanacak

4- Piknik alanları, tören alanları gibi yerle hafta sonları kapalı olacak.

5- Askerlerimiz 14 gün karantina şekline uygun olarak celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacak

6- Yurt dışı uçuşlar tamamen kaldırılacaktır.

7- Tüm illerimizde valilerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak gerektiğinde ilave tedbirler kararlaştırılacaktır.

30 Büyükşehir’in tamamında titizlikle uygulanmasına geçilecek.

Jandarmadan kaçan zanlıların arabası akarsuya düştü

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Tiksiniyorum' deyip ayrılık mesaj verdi: Birlik değil yılanlar ve çakallar mağarası
'Tiksiniyorum' deyip ayrılık mesaj verdi: Birlik değil yılanlar ve çakallar mağarası

'Tiksiniyorum' deyip ayrılık mesaj verdi: Birlik değil yılanlar ve çakallar mağarası

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle ilgili yeni kararları açıkladı: Şimdilik 30 şehri kapsıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle ilgili yeni kararları açıkladı: Şimdilik 30 şehri kapsıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle ilgili yeni kararları açıkladı: Şimdilik 30 şehri kapsıyor

Operasyon merkezi vuruldu
Operasyon merkezi vuruldu

Operasyon merkezi vuruldu

Koronavirüsle ilgili müthiş gelişme
Koronavirüsle ilgili müthiş gelişme

Koronavirüsle ilgili müthiş gelişme
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.