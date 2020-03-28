28 Mart 2020 Cumartesi 12:52 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 12:52

Askerler 14 gün karantinaya mı alınacak? Askerlik celp ve terhisleri durduruldu mu? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Koronavirüsü nedeniyle ölüm ve vaka sayısı artarken Başkan Erdoğan yeni corona virüsü tedbirlerini açıkladı. Başkan Erdoğan askerlik ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Askerlik celp ve terhislerine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

ASKERLER 14 GÜN KARANTİNAYA MI ALINACAK?



Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz akşam yaptığı açıklamada yeni koronavirüs tedbirlerini açıklarken "Askerlerimiz 14 gün karantina kuralına uygun şekilde kontrollü olarak celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacaktır." İfadelerini kullandı.

ASKERLİK CELP VE TERHİSLERİ DURDURULDU MU?



7 MADDELİK KORONAVİRÜS ÖNLEM PAKETİ ŞÖYLE;

1-Şehirlerarası seyahatler valiliklerin iznine bağlanmıştır.

2- Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışmaya geçilecek.

3- Toplu taşımada seyrek oturma uygulanacak

4- Piknik alanları, tören alanları gibi yerle hafta sonları kapalı olacak.

5- Askerlerimiz 14 gün karantina şekline uygun olarak celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacak

6- Yurt dışı uçuşlar tamamen kaldırılacaktır.

7- Tüm illerimizde valilerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak gerektiğinde ilave tedbirler kararlaştırılacaktır.

30 Büyükşehir’in tamamında titizlikle uygulanmasına geçilecek.