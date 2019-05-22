Askerlerin kaldığı konteynerde yangın

Ceylanpınar ilçe sınırındaki Yıldıran karakolunda 6 askerlerin içinde uyuduğu konteynerde yangın çıktı.

Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangını nöbetten dönen askerler fark ederek önce silah arkadaşlarını uyandırdı sonra kendi imkânları ile yangına müdahale etti. Daha sonra ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Yaralananın olmadığı yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.