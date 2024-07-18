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Askerlerine iki hafta izin verdiler! Kuzey Avrupa ülkesini ekonomik kriz vurdu

Danimarka Savunma Komutanlığı, ekonomik kriz nedeniyle askerlere 2 haftalık izin verdi, Danimarka'nın en az 2 NATO tatbikatına katılımını da iptal etti.

18 Temmuz 2024 Perşembe 09:54 - Güncelleme:
Askerlerine iki hafta izin verdiler! Kuzey Avrupa ülkesini ekonomik kriz vurdu
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Danimarka ordusunda büyük çaplı maliyet azaltma girişimi başlatıldı.

Kemer sıkma politikası, kışladaki askerlerin yazıcı kağıdı, yazı gereçleri ve hatta temizlik ürünleri almakta zorlanmalarına yol açacak ölçüde mali zorluklar getiriyor.

Savunma Bakanlığı Emlak Ajansı, Savunma Bakanlığı binasının inşası için son zamanlarda milyonlarca dolar harcandığını ancak masrafları karşılayacak yeterli paranın hâlâ olmadığını doğruladı.

Danimarka Yayın Kurumu'nun haberine göre, büyük mali sıkıntılar nedeniyle Savunma Komutanlığı askerlere iki haftalık izin verdi, Danimarka'nın en az iki NATO tatbikatına katılımını iptal etti ve birkaç yeni profesyonel asker ekibinin sayısını azalttı.

1. Tugay'ın Kasım ayında Dinamik Cephe topçu tatbikatı ve yedek birliklere yönelik semineri iptal ettiği, 2. Tugay'ın ise sonbaharda yapılacak NATO tatbikatına katılımı iptal ettiği belirtildi.

Kraliyet Yaşam Muhafızları'nın ordunun Tepki Gücü Eğitimini iptal etmesi planlanırken, yedek kuvvetlere yönelik faaliyetler 2024'ün geri kalanında iptal edildi.

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