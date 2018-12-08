Askerlik 9 aya düştü mü Hulusi Akar son dakika açıklamaları Tek tip askerlik ne zaman yürürlüğe girecek

Askerlik süresi ile ilgili son dakika haberleri gündemde kalmaya devam ediyor. Askerlik süresi kısalıyor mu? Tek tip askerlik ne zaman çıkacak? 2019 Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Tek tip askerlik şartları ve detayları neler? Yeni sistem ile askerlik süresi kısalacak mı? 12 aylık askerlik süresi 9 aya mı düşecek? soruların yanıtları merak konusu oldu. 2018 yılında çıkan bedelli askerlik ile birlikte askerlik süresi ve tipinin de değişmesi gündeme gelmişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yeni askerlik sistemine ilişkin beklenen toplantı geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Yeni askerlik sistemi ile ilgili çalışmalarda sona yaklaşıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından çalışmaların sürdürüldüğü yeni askerlik sisteminde kısa ve uzun dönem askerlik 9 ay olacak. Yükümlüler 3 ay zorunlu askerliğini tamamladıktan sonra belli bir bedel karşılığında geri kalan askerlik hizmetini yapmış sayılacak. Yeni askerlik sistemi ile ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yaptığı açıklama sonrası geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarına bu konu hakknıda bilgi verdi. Tek tip askerlik sistemi son dakika haberler ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.

Askerlik süresinin kısalacağı konusuyla gündeme gelen yeni askerlik sistemi, internet üzerinden araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Son olarak dün akşam saatlerinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesinin gerçekleştirdiği toplantının ardından gündeme gelen yeni askerlik sistemi, bir basın mensubunun sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da değerlendirildi.

BAŞKAN ERDOĞAN: ÇALIŞMA BİTTİKTEN SONRA UYGUN OLUP OLMADIĞINI SÖYLEYECEĞİZ



Askerlik süresinin kısaltılması ile ilgili soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Askerlik süresi ile ilgili bana kesin netice verilmedikten sonra değerlendirme yapmam doğru olmaz. Birinci sorumlu Milli Savunma Bakanı ve silahlı kuvvetlerimiz. Onlar çalışmayı yapacak. Çalışmayı yaptıktan sonra sunumların yapacaklar. Onun neticesinde uygundur veya uygun değildir bunu söyleyeceğiz. Ona göre adım atacağız" dedi.

BAKAN HULUSİ AKAR'DAN TEK TİP ASKERLİK SİSTEMİ AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yeni askerlik sistemine ilişkin beklenen toplantı gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sistemi ayrıntıları görüşüldü. Çalışmaların sürdüğü askerlik sisteminde yapılması beklenen değişiklikte, kısa ve uzun dönem askerliğin 9 ay olması planlanıyor. Bedelli askerliğinde kalıcı hale getirilmesi planlanan sistemde yükümlüler üç aylık zorunlu temel eğitimlerinin ardından belli bir bedel karşılığında geri kalan süre için askerliğini yapmış sayılacak. Ayrıca çalışmada üstünde durulan konulardan bir tanesi de mesleğe göre uygun zaman dilimlerinde askerlik yapılabilmesi.

"YENİ ASKERLİK SİSTEMİ AYRINTILI BİR ŞEKİLDE GÖRÜŞÜLDÜ"



Bakanlık toplantıyla ilgili, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın başkanlığında Milli Savunma Bakanlığında yapılan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yanı sıra Kuvvet Komutanları ve Bakan Yardımcılarının katıldığı toplantıda askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sistemi ayrıntılı bir şekilde görüşüldü." açıklamasını yaptı.



KISA VE UZUN DÖNEM ASKERLİK 9 AY OLACAK



Plana göre halen 12 ay uzun dönem ve 6 ay kısa dönem olarak uygulanan zorunlu askerlik her yükümlü için aynı sürede, yani 9 ayda tamamlanacak. Bedelli askerliğin kalıcı hale getirilmesine yönelik yapılan çalışmaya göre üç aylık zorunlu temel eğitiminin ardından yükümlüler belli bir bedel karşılığında geri kalan süre için askerliği yapmış sayılacak.



MESLEĞE GÖRE UYGUN ZAMANDA YAPILABİLECEK



Çalışmada, öğretmen, hakim, doktor, akademisyen ve sporcular da gündeme geldi. Yükümlüler, kendilerine uygun zaman dilimlerinde askerlik yapabilecek.







TEK TİP ASKERLİK KONUSU



Yeni dönemde askerlik konusunun, bedelli veya farklı bir statüde olma konuları da gündeme gelirken, önümüzdeki günlerde yapılacak olan sunum ile askerlik tipi konusunda karar alınacak.



Tek tip askerliğe göre; herkes 3 aylık eğitimini alacak, eğitimin ardından ister parayı verip kalan süre tamamlanmış sayılacak, istenirse de herhangi bir ücret ödenmeden askerliğe devam edilebilecek.

9 AY VE BEDELLİ SEÇENEĞİ ÖN PLANDA



Yeni askerlik sistemi ve askerlik süresinin kısalacağı konusunda bazı detaylar kulislerde yer bulmaya devam ediyor.



Askerlik süresinin kısaltılması için bir süredir yürütülen çalışmalarda artık sona gelindi. Yeni askerlik sistemi dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın başkanlık ettiği, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in yanısıra tüm kuvvet komutanları ve bakan yardımcılarının katıldığı toplantıda ayrıntılı şekilde görüşüldü. Milli Savunma Bakanlığı, toplantının görüntüleriyle birlikte “Askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sistemi ayrıntılı bir şekilde görüşüldü” açıklaması yaptı.



Kulislerdeki iddialara göre bedelli askerlik uygulamasının kalıcı hale getirilmesine yönelik alternatif üzerinde de çalışılıyor. “Üç aylık zorunlu temel askerlik eğitiminin ardından yükümlülerin belli bir bedel karşılığında geri kalan süre için askerliği yapmış sayılmaları” seçenekler arasında bulunuyor.

BAZI MESLEKLERE ESNEKLİK



Yeni askerlik sisteminde, bazı meslek gruplarına özel uygulamaların da olacağı belirtiliyor. Bu kapsamda öğretmen, hakim, doktor ve bazı akademik alanlarda görev yapan ile sporcular için esneklik getirilebileceği dile getiriliyor. Bu meslek gruplarına üye yükümlülerin mesleki yaşamlarının ve kariyerlerinin etkilenmemesi için onlara uygun zaman dilimlerinde askerlik hizmetinin yerine getirilmesi sağlanacak. Örneğin öğretmenlerin askerlik yükümlülüğünü çoğunlukla yaz aylarında yerine getirmelerine ağırlık verilecek.



BAKANLIKLARA SORULACAK



Milli Savunma Bakanlığı yeni askerlik sistemine ilişkin düzenlemeye son şeklini verdikten sonra Hazine ve Maliye, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim Bakanlıklarının da görüşüne sunulacak. Bu bakanlıklardan gelecek önerilerde önemli bulunanlar da dikkate alınarak gerektiğinde düzenleme yenilenecek. Bu sürecin ardından hazırlanacak kanun teklifi TBMM gündemine gelecek.

9 AYLIK TEK TİP ASKERLİK



Öte yandan 9 aylık tek tip askerlik de yeni sistemin başlıklarından biri olduğu yönünde görüşler bulunuyor. Buna göre vatani hizmetin herkes için eşit şartlarda olması, eğitimli insan gücünden daha uzun ve etkin biçimde yararlanılması prensibiyle profesyonel ordu sistemine geçiş için bir ön hazırlık yapılacak.

TEK TİP ASKERLİK NEDİR?



Yeni sisteme ilişkin kulislerde farklı seçenekler dillendiriliyor. Bu seçenekler arasında, uzun ve kısa dönem askerliğin yerine 9 ay süreli tek tip askerlik sistemi öne çıkıyor. Bu sistemde 3 aylık temel askerlik eğitiminin ardından 6 aylık süreye ilişkin ise isteyenlerin bedelini ödeyerek terhis olabileceği, isteyenlerin ise belirlenecek aylık ücret karşılığında askerlik hizmetine devam edebileceğinden söz ediliyor. Bunun asgari ücret üzerinden belirleneceği bildirilirken, temel askerlik eğitimi sonrasına ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda kamu hizmeti seçeneğinin gündeme getirilebileceği de konuşuluyor. Kulislerde buna ilişkin, “Kamu hizmeti seçeneği, öğretmenlik ve doktorluk gibi ihtiyaç duyulan alanlar için düşünülebilir” değerlendirmesi yapılıyor.

12 AY ASKERLİK TARİH Mİ OLACAK?



Kulislerde konuşulan bir başka öne çıkan konu ise 9 ay tek tip askerlik fikri hayata geçerse halihazırda devam eden 12 ay zorunlu askerlik süresi 9 aya düşmüş olacak. Ancak üniversite lisans mezunu erlerin 'kısa dönem' diye nitelendirilen 6 ay olan zorunlu askerliği ise 9 aya çıkmış olacak.