22 Ekim 2021 Cuma 15:14 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 15:14

Evrak alma işlemleri, Milli Savunma Bakanlığı'nın askerlik yerlerini duyurmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Kasım 2021 sınıflandırma döneminde yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlüler, Askerlik evrak alma işlemlerinin nasıl yapılacağını merak ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, alınan yeni bir kararla "Sevk Başlangıç/Bitiş" tarihlerinin "Evrak Alma/Başlangıç" olarak değiştirildiği duyurulmuştu. Peki Evrak alma başlangıç tarihi nedir?

MSB'nin bugün yaptığı duyuruyla da kasım döneminde sevke tabi yedek, yedek astsubay adaylar ile erbaş/erlerin sınıflandırma sonuçları belli oldu. Peki, evrak alma başlangıç ve bitiş tarihi ne demek?

EVRAK ALMA BAŞLANGIÇ TARİHİ NEDİR?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından alınan kararla beraber "Sevk Başlangıç/Bitiş" tarihlerinin "Evrak Alma/Başlangıç" olarak değiştirildiği duyurulmuştu.

Askerlik başvurusu yapan ya da askerlik çağında olan erkekler için düzenlenen belgelerde bulunan sevk başlangıç tarihi ifadesi, askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin başlangıcını belirtiyor.

Sevk bitiş tarihi ise askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin son gününe işaret eder.

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ASKERLİK EVRAK ALMA İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir adresine ilk olarak giriş yapılır.

Menüden "Kamu Kurumları" seçeneği tıklanır.

Yer alan "Milli Savunma Bakanlığı" seçeneğine tıklanır.

Askerliğe Sevk Belgesi / Askerlik Durum Belgesi başlığı altından belge görüntülenir ve çıktısı alınır.

Sevk sürecinde bulunan tüm belgeler e-Devlet'ten alınacak olup zorunlu kalmadıkça askerlik şubelerinden yapılmayacak. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre tedbirleri kapsamında belirtilen yükümlülerle ilgili, "Yükümlüler; sevk tarihlerinin dört gün öncesinden olmak şartıyla e-Devlet üzerinden Covid-19 anketini doldurmaları zorunludur. Doldurulan anket sonrasında kuruluşlarına yönlendirilirlerse yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında Covid-19 testlerini ücretsiz olarak yaptıracaklar. Test sonucu pozitif çıkan yükümlülerin veya temaslı listesinde yer alanların askere sevk tarihleri tedavileri süresi boyunca ertelenecek.' şeklinde açıklama yapmıştır.

KASIM CELBİ İLE SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?

Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri şu şekilde;

Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup) – 25, 26 Ekim 2021

Erbaş/Er (2nci Grup) – 22, 23 Kasım 2021

Erbaş/Er (3ncü Grup) – 20, 21 Aralık 2021

EVRAK ALMA BİTİŞ TARİHİNDEN SONRA NE ZAMAN ASKERE GİDİLİR?

1 gün yol izni alan adaylar sevk tarihinden bir gün sonra, 2 gün yol izni alan adaylar sevk tarihinden iki gün sonra, 3 gün yol izni alan adaylar ise sevk tarihinden üç gün sonra birliklerine teslim olabilirler.