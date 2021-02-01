Askerlik nasıl tecil ettirilir? Askerlik tecil işlemi için gerekli belgeler

01 Şubat 2021 Pazartesi 13:48 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 13:48

Askerlik nasıl tecil ettirilir? Askerlik tecili için gerekli belgeler nelerdir? gibi soruların yanıtları bu işlemi yaptırmak isteyen adaylar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl çıkan yasa ile lise ve dengi okullardaki öğrenciler için 29 olan tecil yaş sınırı, 22'ye düşürülmüştü. Tecil işlemi, e-devlet üzerinden 'Milli Savunma Bakanlığı Asal Yoklama Başvurusu" sayfasından gerçekleştiriliyor. İşte askerlik tecil işlemi için gerekli belgeler...

ASKERLİK NASIL TECİL ETTİRİLİR?

Askerlik görevini çeşitli nedenlerle yapamayacak olan adaylar, tecil işlemi ile bir süre askerlik vazifelerini erteleyebiliyor. Tecil işlemi, e-devlet askerlik erteleme sayfası üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Tecil işlemleri için aile hekimi onayının ardından, ilgili askerlik şubesinin de onay vermesi üzerine tecil işlemi gerçekleştirilmiş olur. Askerlik tecil işlemleri e-devlet üzerinden sorgulanabilmektedir. Askerlik tecil şartları sağlandığı takdirde, askerlik şubelerine gitmeden tecil işlemlerinizi yapabilirsiniz.

E-DEVLET ASKERLİK TECİL SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Diğer yandan şubeye giderek de tecil işlemi yapılabiliyor. Ancak askerlik şubesinden tecil yaptırmak için gerekli bir takım belgeler vardır. Asker adayı vatandaşların tecil işlemleri için ilgili askerlik şubesine giderek gerekli belgeleri teslim etmeleri gerekir.

ASKERLİK TECİL İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Askerlik şubesinde doldurulacak formun yanı sıra Askerlik tecil işlemi için gerekli belgeler şunlardır:

*Mezuniyet diploması ve 4 adet fotokopisi

*Nüfus cüzdanı ve 4 adet fotokopisi

*Yakın zamanda çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf

*Varsa ehliyet ve 2 adet fotokopisi