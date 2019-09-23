Askerlik sınıflandırılmış yükümlü ne demek? Sınıflandırılmış yükümlü askere ne zaman gider? gibi soruların yanıtları arama motorlarında araştırılmaya başlandı. e-Devlet'te askerlik sorgulama işlemleri için giriş yapan vatandaşlar 'Sınıflandırılmış Yükümlü' açıklamasının ne anlama geldiğini merak etmeye başladılar. Milil Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuruda, 99/4 Şubat askerlik yerlerinin bugün e-Devlet üzerinden açıklanacağı duyurulmuştu. Vatani görevlerini yerine getirmek askere gidecek olanlar sınıflandırılmış yükümlü ne demek merak ediyorlar. Askerlik sınıflandırılmış yükümlü hakkında tüm detaylar sizlerle...

ASKERLİK SINIFLANDIRILMIŞ YÜKÜMLÜ NE DEMEK?

Sınıflandırılmış yükümlü, askerlik görevini yerine getirmek üzere yerlerin açıklanmasını bekleyen adaylar tarafından sorgulanmaya başlandı. Sınıflandırılmış yükümlü, er ve yedek subay adaylarının sevk edileceği yerin ve hangi sınıfta görev icra edeceğin belli olduğunu ifade etmektedir.

SINIFLANDIRILMIŞ YÜKÜMLÜ ASKERE NE ZAMAN GİDER?

Sevk edilecek eğitim merkezi, E-Devlet üzerinden yedek subay ve kısa dönem alanlarından sorgulanabilecek. e-Devlet üzerinden askerlik sorgulama için bakıldığında Sınıflandırılmış Yükümlü ibaresi ile karşılaşan adayların, askerlik yerlerinin açıklanma tarihinde hangi sınıf ve birliğe teslim olacağı yazacaktır.