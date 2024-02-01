Askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Şubat/Mart ve Nisan 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz."