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Askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), Şubat/Mart ve Nisan 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

1 Şubat 2024 Perşembe 10:28 - Güncelleme:
Askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı
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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Şubat/Mart ve Nisan 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz."

  • Sınıflandırma sonuçları
  • askerlik
  • askerlik sonuçları

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