Yeni askerlik sistemi son dakika: Yeni askerlik sistemi 2019 ne zaman yürürlüğe girecek? Mahir Ünal açıkladı

SON DKAİKA!

Milyonlarca vatandaşın 'tek tik askerlik' sistemi ve bedelli askerliğin kalıcı olmasıyla ilgili son dakika açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’dan geldi. Peki bedelli askerlik ve tek askerlik sitemi 2019 ‘da Meclis’e gelecek mi? Ne zaman yürürlüğe girecek? İşte konu ilgili son dakika açıklamaları...

BEDELLİ ASKERLİK VE TEK TİP ASKERLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yeni askerlik düzenlemesine ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Yeni askerlik sistemiyle ilgili tarih veren Ünal, 'Muhtemelen nisan ayında gelir. Hem Cumhurbaşkanımız hem de grup başkanımız bu yönde bazı açıklamalar yaptılar. Nisan ayı içerisinde bu şekillenir ve TBMM'nin gündemine gelir öyle gözüküyor' ifadelerini kullandı.

BEDELLİ ASKERLİK KALICI OLACAK

Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan milyonlarca Türk vatandaşımızın gözü sürekli hale gelecek bedelli askerlikte. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bunun, TSK'nın ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getirileceğini bildirdi. Başkan Erdoğan sistemle ilgili kurmaylarına talimat verdiğini kaydederek şunları kaydetti;

"12 AYLIK ASTSUBAYLIK UYGULAMASI GETİRİYORUZ"

"Yeni sistemde lisans ve lisans üstü için ordumuzun ihtiyacına göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek subaylık devam ediyor. İki yıllık meslek yüksekokulu mezunları için yeni bir adım atıyoruz. İhtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması getiriyoruz. Yedek subaylık ve yedek astsubaylık görevlerini yerine getirenlere iki aylık eğitimleri döneminde harçlık verilecek. 10 aylık kıta görevlerinde ise maaş ödenecek.Bir aylık eğitimini tamamlayıp 5 aylık kıta hizmetini bitirerek ilk 6 ayı tamamlayanlar isterlerse terhis olabilecekler. Şayet askerliğe devam etmeyi tercih ederlerse 6 ay süreyle maaşlı olarak görev yapacaklar"

"20 YAŞINI GEÇMİŞ HERKES BEDELLİ ASKERLİK YAPABİLECEK"

Bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz.

TEK TİP ASKERLİK NEDİR?

Yeni sisteme ilişkin kulislerde farklı seçenekler dillendiriliyor. Bu seçenekler arasında, uzun ve kısa dönem askerliğin yerine 9 ay süreli tek tip askerlik sistemi öne çıkıyor. Bu sistemde 3 aylık temel askerlik eğitiminin ardından 6 aylık süreye ilişkin ise isteyenlerin bedelini ödeyerek terhis olabileceği, isteyenlerin ise belirlenecek aylık ücret karşılığında askerlik hizmetine devam edebileceğinden söz ediliyor. Bunun asgari ücret üzerinden belirleneceği bildirilirken, temel askerlik eğitimi sonrasına ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda kamu hizmeti seçeneğinin gündeme getirilebileceği de konuşuluyor. Kulislerde buna ilişkin, “Kamu hizmeti seçeneği, öğretmenlik ve doktorluk gibi ihtiyaç duyulan alanlar için düşünülebilir” değerlendirmesi yapılıyor.