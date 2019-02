Askerlik son dakika düştü mü? (Tek tip askerlik ne zaman yürürlüğe girecek?)

Tek tip askerlik ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yeni askerlik süresi ve detayları hakkında açıklama yaptı. Uzun süredir gündemde yer alan yeni askerlik sistemine ilişkin çalışmalar önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanlığı'na sunulacağını açıkladı. Peki askerlik süresi kaç ay olacak? Bedelli askerlik sistemi kalktı mı? Zorunlu askerlik nasıl olacak? Yedek subaylık kimler yapabilecek?

Tek tip askerlik olarak adlandırılan yeni askerlik sistemine yönelik çalışmalardaki son durum, bu kapsamda beklenti içinde olan vatandaşlarca merak ediliyor. Konuya dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı '3, 6, 9, 12 gibi bir düzenlemenin üzerinde duruluyor.' açıklaması, vatandaşları heyecanlandırmıştı. Yapılan son dakika açıklamalara göre yeni askerlik sisteminde de bedelli sürekli hale getirilecek. Bedelliden yararlananlar bir aylık zorunlu askerlik yapacak. Üniversite mezunları yedek astsubaylık yapabilecek. Lise mezunları için askerlik süresi 9-12 ay olacak.

Henüz zorunlu askerlik hizmetini yapmayan gençlerin araştırdığı ve 'tek tip askerlik' ya da 'yeni askerlik sistemi' gibi isimlerle anılan ve askerlik sürelerini düzenleyecek yasanın ne zaman çıkacağı, vatandaşlarca araştırılıyor.

Sabah Gazetesi’nde Zübeyde Yalçın'ın haberine göre; yeni askerlik sisteminde de bedelli sürekli hale getirilecek. Bedelliden yararlananlar bir aylık zorunlu askerlik yapacak. Üniversite mezunları yedek astsubaylık yapabilecek. Lise mezunları için askerlik süresi 9-12 ay olacak.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlayan ve zorunlu askerlikte köklü değişiklikler getirecek yeni sistemin detayları ortaya çıkmaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlıkları devam eden yeni askerlik sisteminin ortaya çıkan detayları şöyle:

Mevcut sistemde ihtiyaç duyulduğunda bedelli askerlik uygulaması yapılıyor. Bunun için de her seferinde yasa çıkarmak gerekiyor. Yeni dönemde bedelli askerlik sistemin parçası olacak ve sürekli uygulanacak. Belirlenen ücreti ödeyen herkes yararlanabilecek.

BİR AY ZORUNLU ASKERLİK

Yapılan uygulamalarda belli bir yaş sınırı konuluyor ve bunun altında kalanlar yararlanamıyordu. Yeni sistemde bedelli uygulamasında yaş sınırı olmayacak. Askerlik yaşına gelen yani 20 yaşından sonra herkes bundan yararlanabilecek.

Bedelliden yararlanan herkesin bir aylık zorunlu askerlik süresini kışlada geçirmesi ve askerliğin temelini alması planlanıyor. Bu süre içinde askerliğin tüm kuralları öğretilecek. Bir kişi önce askerliğe başlayacak. İlk bir ayın sonunda bedelliden yararlanmak istediğini belirtip parasını yatırabilecek.

Bedelliden ücretin nasıl belirleneceğine ilişkin birkaç seçenek bulunuyor. Bedelli için yasaya bir rakam konulması ve bunun her yıl yeniden değerleme oranlarına göre arttırılması, askeri ücret ya da yedek subay maaşının '... katı kadardır' gibi bir oran konulması düşünülüyor. Ancak henüz hangi seçeneğin olacağı netleşmedi.

Türkiye'de her yıl 200-300 bin kişi askerlik çağına geliyor. Nüfus artış hızı da dikkate alınarak, 5'er yıllık projeksiyonlar yapılacak ve asker alımları planlanacak.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 12 ŞUBAT SALI GÜNÜ AÇIKLAMA YAPTI



Gündemdeki son olayları ele alan bakanlık yetkilileri, yeni askerlik sistemine de değindi. İşte, MSB'den yapılan o açıklama;



"Yeni Askerlik Sistemi ile ilgili olarak ise; çalışmamızın ilk taslağı Kabine Toplantısında Sn. Cumhurbaşkanımıza sunulmuştur. Çalışmalarımız, diğer Bakanlıklar/Kurumlarla koordineli olarak devam ediyor. Maksadımız, Toplumdan geniş bir kabul görecek, tüm ihtiyaçları ve talepleri karşılayacak dengeli bir sistem teşkil etmektir. Önümüzdeki günlerde çalışmalar Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunulacak. Sonuçlar müteakiben kamuoyuyla paylaşılacaktır."



"YEDEK ASTSUBAYLIK SİSTEMİ"



Yazarımız Nuray Babacan, geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı yazısında bazı detaylara yer verdi. İşte, yedek astsubay sistemi, sigorta ve ücret gibi detayların yer aldığı o bilgiler;



- Askerlik görevini yapacakların sayısına bağlı olarak zaman zaman başvurulan bedelli askerlik, bundan sonra sistemin bir parçası olacak. Bedelli askerlik yapmak isteyenler, bunun için bir aylık temel askerlik görevini yerine getirecek. Temel askerlik eğitimi sadece bedelli askerler için değil, tüm diğer gruplar içinde bir ay olarak öngörülüyor.



- Bedelli askerlik yapacaklar, o yıl için belirlenen bedeli ödeyecek ve daha önceki uygulamaların aksine yaş sınırı olmayacak. Bu konuda, askerlik görevini yapmak için konulan genel yaş sınırları geçerli olacak. Bir aylık eğitimin son aşamasına gelenler o aşamada bedelliyi tercih edebilecekler. Bu sürenin sonunda parasını yatıran terhis olabilecek. Bedelli askerliğin ücreti, her yıl yeniden belirlenecek. Bunun için farklı oranlar üzerinde duruluyor. Bunun, asgari ücret veya yedek subaya verilen maaşa endekslenerek, katları olarak yapılması seçenekler arasında bulunuyor.



- Yeni sistemde, üniversite mezunlarının, askerlik hizmetini yapmalarında üçüncü bir seçenekleri bulunacak. TSK, her dönem yedek subay ihtiyacını belirleyecek. Bu ihtiyacın dışında kalan üniversite mezunları isterlerse 6 ay kısa dönem er olarak askerlik yapacak. Bu sisteme ilave olarak üçüncü bir seçenek yaratıldı. Yedek astsubaylık sistemi getiriliyor. Buna göre, yedek subay olamayan veya 6 ay er olarak askerlik yapmak istemeyenler isterlerse yedek astsubay olacak. Yedek astsubayların görev tanımları yapılacak ve yedek subaylardan daha az ücret alarak askerliklerini tamamlayabilecekler. Yedek astsubaylık süresi de yedek subaylarla aynı olacak. Bu süre şimdilik 12 ay olarak düşünülüyor.



- Dövizli askerlik sisteminin mevcutta olduğu gibi uygulanmasına devam edilmesi planlanıyor. Lise mezunları için askerlik süresi 9 veya 12 ay olarak tartışılıyor. Bir mesleği olanlar veya meslek lisesi mezunlarına asgari ücret karşılığında askerde mesleklerini sürdürmeleri veya eğitim almaları olanağı sağlanacak. Askerlik görevini yapanlara sağlanan genel sağlık sigortası, eş ve çocuklarını da kapsayacak.

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda, 3 hafta içinde 56 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



"Fırat'ın doğusuna yönelik harekat planı TSK tarafından tamamlandı" denilen açıklamada, "Tel Rıfat bölgesinden saldırılara unsurlarımız tarafından meşru müdafaa kapsamında gerekli cevap verilmektedir, verilmeye devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.



"YENİ ASKERLİK SİSTEMİYLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR CUMHURBAŞKANI'NA SUNULACAK"



Yeni askerlik sisteminin önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanlığı'na sunulacağı belirtilen açıklamada, "Yeni Askerlik Sistemi ile ilgili olarak ise; çalışmamızın ilk taslağı Kabine Toplantısında Sn. Cumhurbaşkanımıza sunulmuştur. Çalışmalarımız, diğer Bakanlıklar/Kurumlarla koordineli olarak devam ediyor. Maksadımız, Toplumdan geniş bir kabul görecek, tüm ihtiyaçları ve talepleri karşılayacak dengeli bir sistem teşkil etmektir. Önümüzdeki günlerde çalışmalar Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunulacak. Sonuçlar müteakiben kamuoyuyla paylaşılacaktır." denildi.



"1076 PERSONEL AÇIĞA ALINDI"



Bakanlık, son 7 ayda 1076 personelin FETÖ'den açığa alındığını duyurdu. Açıklamada, "FETÖ ile mücadele kararlılıkla devam etmektedir. Son 7 ay içinde 1076 personel açığa alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

ÜNİVERSİTELİLERE YEDEK ASTSUBAYLIK TERCİHİ

TSK her dönem yedek subay ihtiyacını belirleyecek. İhtiyaçtan fazla üniversite mezunları için yedek astsubaylık tercihi getirilecek. Yedek astsubaylara iyi bir ücret ödenecek. Askerlik süresi de yedek subay ile aynı olacak. Meslek yüksek okulları mezunlarının da yedek astsubay uygulamasından yararlandırılması planlanıyor. Üniversite mezunlarına ücretli yedek astsubaylığın yanısıra 6 aylık kısa dönem askerlik seçeneği de sunulacak.

LİSE MEZUNLARINA 9-12 AY ASKERLİK

Lise mezunları için 9 veya 12 ay askerlik süresi tartışılıyor. Ama bir mesleği olanlar veya meslek lisesi mezunlarına asgari ücret karşılığında askerde mesleklerini sürdürmeleri ve eğitim almaları öngörülüyor. Bu kişiler sigorta kapsamına alınacak ve belli bir ücret ödenecek. Aileleri de genel sağlık sigortasından yararlanacak. Bir kişi askerlik yaparken ailesi ile ilgili kafasında bir endişe olmaması için ne yapmak gerekiyorsa sisteme bu dahil edilecek.

BASINA YANSIYAN DİĞER YENİ ASKERLİK SİSTEMİ HABERLERİ

Hükümetin bir süredir üzerinde çalıştığı yeni askerlik sisteminin ana hatları ortaya çıktı. Düzenlemede en önemli unsur, temel askerlik eğitiminin bir ay olarak planlanması. Bedelli askerlik de bir ay yapılacak. Temel askerliğini bitiren isterse bedelli askerliği seçip parasını ödeyerek terhis olabilecek.

MİLLİ Savunma Bakanlığı’nda süren yeni askerlik sistemine ilişkin çalışmaya, Bakanlar Kurulu toplantısına sunulmasının ardından son şekli veriliyor. Her yıl 200 - 300 bin kişinin askerlik çağına gelmesi ve Türkiye’deki nüfus artış hızı da hesaba katılarak projeksiyonlar yapılacak. Planlamaların beşer yıllık olması öngörülüyor. Yerel seçimin ardından TBMM gündemine gelmesi beklenen düzenlemede, askerlik çağındaki milyonlarca genci ve ailelerini ilgilendiren maddeler olacak. Üzerinde tartışılan düzenlemenin ana başlıkları şöyle:

Askerlik görevini yapacakların sayısına bağlı olarak zaman zaman başvurulan bedelli askerlik, bundan sonra sistemin bir parçası olacak. Bedelli askerlik yapmak isteyenler, bunun için bir aylık temel askerlik görevini yerine getirecek. Temel askerlik eğitimi sadece bedelli askerler için değil, tüm diğer gruplar içinde bir ay olarak öngörülüyor.

Bedelli askerlik yapacaklar, o yıl için belirlenen bedeli ödeyecek ve daha önceki uygulamaların aksine yaş sınırı olmayacak. Bu konuda, askerlik görevini yapmak için konulan genel yaş sınırları geçerli olacak. Bir aylık eğitimin son aşamasına gelenler o aşamada bedelliyi tercih edebilecekler. Bu sürenin sonunda parasını yatıran terhis olabilecek. Bedelli askerliğin ücreti, her yıl yeniden belirlenecek. Bunun için farklı oranlar üzerinde duruluyor. Bunun, asgari ücret veya yedek subaya verilen maaşa endekslenerek, katları olarak yapılması seçenekler arasında bulunuyor.

YEDEK ASTSUBAYLIK SİSTEMİ

- Yeni sistemde, üniversite mezunlarının, askerlik hizmetini yapmalarında üçüncü bir seçenekleri bulunacak. TSK, her dönem yedek subay ihtiyacını belirleyecek. Bu ihtiyacın dışında kalan üniversite mezunları isterlerse 6 ay kısa dönem er olarak askerlik yapacak. Bu sisteme ilave olarak üçüncü bir seçenek yaratıldı. Yedek astsubaylık sistemi getiriliyor. Buna göre, yedek subay olamayan veya 6 ay er olarak askerlik yapmak istemeyenler isterlerse yedek astsubay olacak. Yedek astsubayların görev tanımları yapılacak ve yedek subaylardan daha az ücret alarak askerliklerini tamamlayabilecekler. Yedek astsubaylık süresi de yedek subaylarla aynı olacak. Bu süre şimdilik 12 ay olarak düşünülüyor.

ÜCRET VE SİGORTA

- Dövizli askerlik sisteminin mevcutta olduğu gibi uygulanmasına devam edilmesi planlanıyor. Lise mezunları için askerlik süresi 9 veya 12 ay olarak tartışılıyor. Bir mesleği olanlar veya meslek lisesi mezunlarına asgari ücret karşılığında askerde mesleklerini sürdürmeleri veya eğitim almaları olanağı sağlanacak. Askerlik görevini yapanlara sağlanan genel sağlık sigortası, eş ve çocuklarını da kapsayacak.

İBRAHİM KALIN: GÜZEL HABERLERİ PAYLAŞACAĞIZ

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan, üzerinde bir süredir çalışılan yeni askerlik sistemine dair açıklama geldi. Kalın konuya ilişkin şunları ifade etti:

"Milli Savunma Bakanımızın sunumunda bir bölüm vardı. Bedelliye 635 bin kişi başvurdu. Yeni askerlik modeli üzerinde çalışılıyor. Bedelli, dövizli, normal askerlik olmak üzere. 6-9-12 ay gibi farklı askerlik türleri üzerinde çalışma var. 4 tane temel prensip var. Birincisi, öngörülebilirlik; ikincisi ihtiyaçlar; yani TSK’nın temel ihtiyaçları nedir bunların belirlenmesi. Üçüncüsü yükümlülerin ne tür temel eğitim alacağı. Dördüncüsü sistemin bütün olarak sürdürülebilir olması. İlk sonuçlarını kabineye arz ettiler. Çalışma tamamlanınca Cumhurbaşkanına sunulacak. Kısa sürede tamamlanınca güzel haberleri paylaşacağız."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KISA ZAMANDA AÇIKLARIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta "Cumhurbaşkanı Özel" TRT ortak yayınında, Serdar Karagöz ve Sermin Baysal Ata'nın sorularını cevaplandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Askerlik Yasası'na ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Nihai noktayı buna henüz Savunma Bakanlığımız koymadı ama 3, 6, 9, 12 gibi bir düzenlemenin üzerinde duruluyor. Burada bedelliyi bir kenara koyuyorum çünkü bedelli noktasında olay, şu anki uygulamanın hemen hemen aynısı şeklinde bir durum söz konusu. Özellikle 3, 6, 9'da mesela yedek subay olarak yapmadan tutun da astsubaya varıncaya kadar bütün bunların hepsinin bir değerlendirmesi şu anda yürütülüyor. Bana özet olarak verdikleri bilgilere baktığım zaman inanıyorum ki halkımızı, gençlerimiz çok daha rahatlatacak ve birikimi ortadan büyük ölçüde, büyük oranda kaldıracak bir sistemi inşallah getiriyor. Kısa zamanda da bunu zannediyoruz açıklarız."

HULUSİ AKAR: HERKES MÜSTERİH OLSUN

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz haftalarda Kayseri Valiliğini ziyaretinin ardından gazetecilerin, yeni askerlik sistemine ilişkin sorularını yanıtladı. Bazı basın yayın organlarında yer alan haberler hatırlatılarak, yeni sistemin ne zaman hayata geçirileceği sorulan Akar, şu yanıtı verdi:

"Basında yer alan haberlerde bazı olasılıklardan, ihtimallerden, faktörlerden bahsediliyor. Bunların hepsi değerlendiriliyor. Her konu ilgili kurumlarımız, bakanlıklarımızla değerlendiriliyor. Öngörülebilir bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Bir taraftan ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlayarak yükümlülük hizmetini yerine getirmek düşünülürken, diğer taraftan da gençlerimizin eğitim ve mesleki ihtiyaçlarını dikkate alıyoruz. Bunların hepsini en optimal şekilde düzenleyecek bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Birtakım ihtimallerden, imkanlardan, bazı hareket tarzlarından bahsediyoruz. Bunlar tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanlığı katına sunulacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın değerlendirmelerine, onaylamalarına müteakip işlem ilerlemeye devam edecek. Bu konuda çalışıyoruz, herkes müsterih olsun. Gerçekten, bütün boyutlarıyla konu çalışılmakta. İnşallah ülkemize, milletimize, gençlerimize hayırlı bir sonucu yakın bir zamanda belirleyeceğiz ve bunu da halkımızla paylaşacağız."

* Askerlik görevini yapacakların sayısına bağlı olarak zaman zaman başvurulan bedelli askerlik, bundan sonra sistemin bir parçası olacak. Bedelli askerlik yapmak isteyenler, bunun için 1 aylık temel askerlik görevini yerine getirecek. Temel askerlik eğitimi sadece bedelli askerler için değil tüm diğer gruplar için de 1 ay olacak.

* Bedelli askerlik yapacaklar, o yıl için belirlenen bedeli ödeyecek ve daha önceki uygulamaların aksine yaş sınırı olmayacak. Bu konuda, askerlik görevini yapmak için konulan genel yaş sınırları geçerli olacak. 1 aylık eğitimin son aşamasına gelenler o aşamada bedelliyi tercih edebilecek. Bu sürenin sonunda parasını yatıran terhis olabilecek. Bedelli askerliğin ücreti, her yıl yeniden belirlenecek

* Yeni sistemde, üniversite mezunlarının, askerlik hizmetini yapmalarında üçüncü bir seçenekleri bulunacak. TSK, her dönem yedek subay ihtiyacını belirleyecek. Bu ihtiyacın dışında kalan üniversite mezunları isterlerse 6 ay kısa dönem er olarak askerlik yapacak. Bu sisteme ilave olarak üçüncü bir seçenek yaratıldı. Yedek astsubaylık sistemi getiriliyor. Buna göre, yedek subay olamayan veya 6 ay er olarak askerlik yapmak istemeyenler isterlerse yedek astsubay olacak. Yedek astsubayların görev tanımları yapılacak ve yedek subaylardan daha az ücret alarak askerliklerini tamamlayabilecekler. Yedek astsubaylık süresi de yedek subaylarla aynı olacak. Bu süre şimdilik 12 ay olarak düşünülüyor.

* Dövizli askerlik sisteminin mevcutta olduğu gibi uygulanmasına devam edilmesi planlanıyor. Lise mezunları için askerlik süresi 9 veya 12 ay olarak tartışılıyor. Bir mesleği olanlar veya meslek lisesi mezunlarına asgari ücret karşılığında askerde mesleklerini sürdürmeleri veya eğitim almaları olanağı sağlanacak. Askerlik görevini yapanlara sağlanan genel sağlık sigortası, eş ve çocuklarını da kapsayacak.

Askerlik süresinin kısalıp kısalmayacağı ile ilgili geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanlığı’ndan beklenen açıklama geldi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından sürecin kalıcı hale getirileceğini duyuran bakanlık bazı meslek gruplarına esneklik yapılabileceğini hatırlattı.



En çok merak edilen konulardan birisinin de Yeni Askerlik Sistemi olduğunun altını çizen Aktop, bu çalışma ile "bedelli", "dövizli askerlik" gibi tartışmalarının önüne geçmeyi hedeflediklerini anlattı.

Vatandaşlar tarafından 'tek tip' askerlik olarak adlandırılan yeni askerlik sistemi hakkındaki çalışmalar bir süredir Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yürütülüyor. Konu hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yapıtğı yeni askerlik sistemine ilişkin bir açıklama daha geldi. Bugün Kabine Toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanlığı'nın yeni askerlik sistemine ilişkin sunum yapıtğını, kısa süre sonra yürürlüğe girmesi planlanan yeni askerlik sistemine ilişkin detayların netleşeceğini söyledi. İbrahim Kalın'ın gençlerimize müjdeli bir haber vereceğiz, şeklinde yaptığı yeni askerlik sistemi açıklamasının detayları bu haberimizde.



Milyonlarca gencin yakından takip ettiği yeni askerlik sistemine ilişkin artık düzenlemede sona geliniyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından devam ettirilen yeni askerlik sistemi çalışmalarına ilişkin bugün Kabine Toplantısında bir sunum yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan sunumda askerlik sisteminin öngörülebilirliği, temel ihtiyaçlar konusundaki verimliliği, yükümlülerin eğitim meselesi, sistemin sürekliliği konuları ele alındı.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni askerlik sistemiyle ilgili, 'Bedelli askerlik konusunda Sn. Akar'ın sunumunda detaylar vardı. 636 bin kişi bedelli askerliğe başvurdu. Şimdi yeni askerlik sistemi üzerinde çalışılıyor. Bunu daha da çeşitlendirerek 6-9-12 ay gibi zaman dilimlerine yayılacak farklı askerlik türlerine açılabilecek çalışmalar var. Öngörülebilirlik (Türkiyenin askeri ihtiyaçları planlaması) , ikincisi ihtiyaçlar (Temel ihtiyaçlar ) , yükümlülerin eğitimi meselesi (askere alınacak kişilerin temel eğitimleri) , sonuncusu bu sistemin temellendirilebilmesi yani sürdürülebilirliği. Bu çalışmalar sona erince Sn. Cumhurbaşkanımıza arz edilecek, kamuoyu ile paylaşılacak. Bununla ilgili güzel haberleri de kamuoyu ile paylaşacağız.' şeklinde konuştu.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE SÖYLEMİŞTİ?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ekranlarında tek tip askerlik ile ilgili dün önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bedelli askerlik sürecini kaçıran ve vatani görevini yapmamış milyonlarca genci yakından ilgilendiren, askerlik sistemiyle ilgili soruları yanıtlayan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında tek tip askerlik sistemiyle ilgili henüz Milli Savunma Bakanlığı'nın son noktayı koymadığını, fakat düzenlemeyle ilgili çalışmaların sürdüğünü söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Nihai noktayı buna henüz Savunma Bakanlığımız koymadı ama 3, 6, 9, 12 gibi bir düzenlemenin üzerinde duruluyor.' demişti.



AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ KURTULMUŞ'TAN PROFESYONEL ORDU VURGUSU



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da tek tip askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Kurtulmuş, konuya ilişkin, 'Esas mesele uzman orduya geçmek. Profesyonel tabirini de doğru bulmuyoruz. Çünkü bizim milletimizin zihninde profesyonel ordu tabiri 'paralı askerlik' gibi algılanıyor. Yeri geldiği zaman bu millet bütünüyle 81 milyon hepsi bir ordu disiplininde vatan savunmasını gerçekleştiren bir millet.' ifadelerini kullanmıştı.







CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YENİ AÇIKLAMA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Askerlik Yasası ile ilgili "Nihai noktayı buna henüz Savunma Bakanlığımız koymadı ama 3, 6, 9, 12 gibi bir düzenlemenin üzerinde duruluyor. Kısa zamanda açıklarız. Gençlerimiz çok daha rahatlatacak, birikimi ortadan kaldıracak sistemi getiriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında Yeni Askerlik Yasası ile ilgili açıklamada bulundu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Askerlik Yasası ile ilgili şunları ifade etti:



"Nihai noktayı buna henüz Savunma Bakanlığımız koymadı ama 3, 6, 9, 12 gibi bir düzenlemenin üzerinde duruluyor. Burada bedelliyi bir kenara koyuyorum çünkü bedelli noktasında olay, şu anki uygulamanın hemen hemen aynısı şeklinde bir durum söz konusu. Özellikle 3, 6, 9'da mesela yedek subay olarak yapmadan tutun da astsubaya varıncaya kadar bütün bunların hepsinin bir değerlendirmesi şu anda yürütülüyor. Bana özet olarak verdikleri bilgilere baktığım zaman inanıyorum ki halkımızı, gençlerimiz çok daha rahatlatacak ve birikimi ortadan büyük ölçüde, büyük oranda kaldıracak bir sistemi inşallah getiriyor. Kısa zamanda da bunu zannediyoruz açıklarız."



BAKAN AKAR'IN SON AÇIKLAMASI



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin, "İnşallah ülkemize, milletimize, gençlerimize hayırlı bir sonucu yakın bir zamanda belirleyeceğiz ve bunu da halkımızla paylaşacağız." dedi. Bazı basın yayın organlarında yer alan haberler hatırlatılarak, yeni sistemin ne zaman hayata geçirileceği sorulan Akar, şu yanıtı verdi:



"Basında yer alan haberlerde bazı olasılıklardan, ihtimallerden, faktörlerden bahsediliyor. Bunların hepsi değerlendiriliyor. Her konu ilgili kurumlarımız, bakanlıklarımızla değerlendiriliyor. Öngörülebilir bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Bir taraftan ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlayarak yükümlülük hizmetini yerine getirmek düşünülürken, diğer taraftan da gençlerimizin eğitim ve mesleki ihtiyaçlarını dikkate alıyoruz. Bunların hepsini en optimal şekilde düzenleyecek bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Birtakım ihtimallerden, imkanlardan, bazı hareket tarzlarından bahsediyoruz. Bunlar tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanlığı katına sunulacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın değerlendirmelerine, onaylamalarına müteakip işlem ilerlemeye devam edecek. Bu konuda çalışıyoruz, herkes müsterih olsun. Gerçekten, bütün boyutlarıyla konu çalışılmakta. İnşallah ülkemize, milletimize, gençlerimize hayırlı bir sonucu yakın bir zamanda belirleyeceğiz ve bunu da halkımızla paylaşacağız."



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın dün yaptığı açıklamaya göre herkes için tek tip askerlik geliyor. Milli Savunma Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı taslağa göre, herkes 9 aylık tek tip askerlik yapacak. Bunun 3 ayı temel askerlik süresi ve zorunlu olacak. Kalan 6 ay için bedel ödenebilecek.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin çalışmaların yoğun şekilde sürdürüldüğünü belirterek "Önümüzdeki günlerde bu tamamlanacak ve bundan sonra ülkemizin, kamuoyunun gündeminden mümkünse bu bedellidir, dövizlidir, 6 ay mıdır, 7 ay mıdır, asteğmendir, üsteğmendir lafını çıkarıp bunu bir zemine oturtma gayretimiz sürüyor" dedi.





Türkiye gazetesinin haberinde Milli Savunma Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı taslağa göre, herkes 9 aylık tek tip askerlik yapacak. Bunun 3 ayı temel askerlik süresi ve zorunlu olurken, kalan 6 ay için bedel ödenebilecek. Bu bedelin ne kadar olacağı her yıl yeniden belirlenecek. Doktor, öğretmen, hakim ve sporcu gibi meslek sahiplerine, hangi dönemde askerlik yapacakları konusunda tercih hakkı getirilecek. Nitelikli mesleklere sahip olanlar, askerlik yaparken cephede değil, kendi meslek gruplarına uygun görevlerde süreyi tamamlayacak. Hangi meslek grubunun hangi şartlarda ve dönemlerde askerlik yapacağı konusunda, Milli Eğitim, Sağlık ve Adalet gibi bakanlıklardan alınan görüşler düzenlemeye rehber olacak.



YENİ SİSTEMDE MESLEK HASSASİYETİ



Genelkurmay Başkanlığı’nın Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanmasının ardından geçtiğimiz haftalarda ilk kez Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’nca bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Deniz Binbaşı Nadide Şebnem Aktop’un yaptığı bilgilendirmede, yeni askerlik sistemiyle ilgili en önemli mesaj, ‘meslek hassasiyetinin’ göz önüne alınacağı yönünde oldu. Aktop, “Gençlerimizin herhangi bir şekilde askerlikten dolayı mesleklerini geliştirmelerine zarar vermemek için gayret gösteriyoruz. Çeşitli talepler, isteklerin yanı sıra belirli ihtiyaçları da göz önünde tutuyoruz” dedi.



Aktop, yeni sistemde askerlik süresinin ne kadar olacağına dair bir bilgi vermedi. Ancak çalışma başladığında “Askerlik süresinin her yükümlü için eşit olacağı ve sürenin 9 ay olacağı” kulislere yansımıştı.



ASKERLİK SÜRESİ NE KADAR?



Kanunlara göre Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki her erkek, 19 yaşına geldiğinde ilk askerlik yoklamasını yaptırmak ve belirli bir yaşa kadar askerlik hizmetini tamamlamak zorunda. Günümüzde uzun dönem (tam dönem) zorunlu askerlik 12 aydır. Ekim 2013'te alınan karar ile 1 Ocak 2014'ten itibaren uzun dönem askerlik süresi 12 ay olmuştur. Yükseköğrenim görenlerde zorunlu hizmet süreleri tam dönem yedek subayların 12 ay, kısa dönem erlerin 6 aydır.







ASKERLİK 9 AYA DÜŞECEK Mİ?



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın askerlik süresinin kısalacağı yönündeki açıklamasının ardından milyonların gözü yapılacak yeni düzenlemeye çevrildi. Ancak sistemin ne zaman uygulamaya geçeceği henüz netleşmedi. Akar geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ise, “Çalışıyoruz. Herhangi bir şekilde geçici bir konu olmayacak. Eğer yapabilirsek, becerebilirsek ona çalışıyoruz, elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Bakanlıklarımızla, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla görüşmek suretiyle kalıcı bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bu bakımdan biraz çalışma dikkatli ve hassas ilerliyor. Öyle bir şey yapalım ki tekrar tekrar gündeme gelmesin. Herkes öngörebilsen, çalışmalarını faaliyetlerin ona göre planlayabilsin şeklinde.” dedi. Olası yeni sistemle ilgili ise öne çıkan isim “Tek tip askerlik” olarak öne çıkıyor. Söz konusu yeni sistemde askerliğin 9 aya düşürülmesi konuşuluyor.



YENİ TİP ASKERLİKTE SONA YAKLAŞILDI



Bedelli askerlik kapsamında 4 Ocak 2019 tarihi itibarıyla 635 bin 582 kişinin müracaat işleminin tamamlandığını aktaran Aktop, 98 bin 630 kişinin temel eğitimlerinin sona erdiği bilgisini verdi. Aktop, en çok merak edilen konulardan birisi olarak Yeni Askerlik Sistemi ile ilgili olarak da çalışmaların sona yaklaştığını söyledi.