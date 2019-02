Askerlik son dakika süresi 9 aya düşecek mi? (Tek tip askerlik TBMM'de ne zaman yürürlüğe girecek?)

Yeni askerlik süresi ve tek tip askerlik düzenlemesi ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesiyle birlikte bedelli askerlik için kalıcı çözüm üzerine askerlik süresinin kısalması gündemdeyken, yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Tek tip askerlik ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanlığı çalışmalarda sona gelindiğini duyurdu. Önümüzdeki günlerde açıklanacak olan yeni askerlik sistemi ile birlikte askerlik süresinde de değişiklikler bekleniyor.



Askerlik süresinin kısalıp kısalmayacağı ile ilgili geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanlığı’ndan beklenen açıklama geldi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından sürecin kalıcı hale getirileceğini duyuran bakanlık bazı meslek gruplarına esneklik yapılabileceğini hatırlattı.



En çok merak edilen konulardan birisinin de Yeni Askerlik Sistemi olduğunun altını çizen Aktop, bu çalışma ile "bedelli", "dövizli askerlik" gibi tartışmalarının önüne geçmeyi hedeflediklerini anlattı.

Vatandaşlar tarafından 'tek tip' askerlik olarak adlandırılan yeni askerlik sistemi hakkındaki çalışmalar bir süredir Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yürütülüyor. Konu hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yapıtğı yeni askerlik sistemine ilişkin bir açıklama daha geldi. Bugün Kabine Toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanlığı'nın yeni askerlik sistemine ilişkin sunum yapıtğını, kısa süre sonra yürürlüğe girmesi planlanan yeni askerlik sistemine ilişkin detayların netleşeceğini söyledi. İbrahim Kalın'ın gençlerimize müjdeli bir haber vereceğiz, şeklinde yaptığı yeni askerlik sistemi açıklamasının detayları bu haberimizde.



Milyonlarca gencin yakından takip ettiği yeni askerlik sistemine ilişkin artık düzenlemede sona geliniyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından devam ettirilen yeni askerlik sistemi çalışmalarına ilişkin bugün Kabine Toplantısında bir sunum yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan sunumda askerlik sisteminin öngörülebilirliği, temel ihtiyaçlar konusundaki verimliliği, yükümlülerin eğitim meselesi, sistemin sürekliliği konuları ele alındı.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni askerlik sistemiyle ilgili, 'Bedelli askerlik konusunda Sn. Akar'ın sunumunda detaylar vardı. 636 bin kişi bedelli askerliğe başvurdu. Şimdi yeni askerlik sistemi üzerinde çalışılıyor. Bunu daha da çeşitlendirerek 6-9-12 ay gibi zaman dilimlerine yayılacak farklı askerlik türlerine açılabilecek çalışmalar var. Öngörülebilirlik (Türkiyenin askeri ihtiyaçları planlaması) , ikincisi ihtiyaçlar (Temel ihtiyaçlar ) , yükümlülerin eğitimi meselesi (askere alınacak kişilerin temel eğitimleri) , sonuncusu bu sistemin temellendirilebilmesi yani sürdürülebilirliği. Bu çalışmalar sona erince Sn. Cumhurbaşkanımıza arz edilecek, kamuoyu ile paylaşılacak. Bununla ilgili güzel haberleri de kamuoyu ile paylaşacağız.' şeklinde konuştu.







CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE SÖYLEMİŞTİ?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ekranlarında tek tip askerlik ile ilgili dün önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bedelli askerlik sürecini kaçıran ve vatani görevini yapmamış milyonlarca genci yakından ilgilendiren, askerlik sistemiyle ilgili soruları yanıtlayan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında tek tip askerlik sistemiyle ilgili henüz Milli Savunma Bakanlığı'nın son noktayı koymadığını, fakat düzenlemeyle ilgili çalışmaların sürdüğünü söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Nihai noktayı buna henüz Savunma Bakanlığımız koymadı ama 3, 6, 9, 12 gibi bir düzenlemenin üzerinde duruluyor.' demişti.



AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ KURTULMUŞ'TAN PROFESYONEL ORDU VURGUSU



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da tek tip askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Kurtulmuş, konuya ilişkin, 'Esas mesele uzman orduya geçmek. Profesyonel tabirini de doğru bulmuyoruz. Çünkü bizim milletimizin zihninde profesyonel ordu tabiri 'paralı askerlik' gibi algılanıyor. Yeri geldiği zaman bu millet bütünüyle 81 milyon hepsi bir ordu disiplininde vatan savunmasını gerçekleştiren bir millet.' ifadelerini kullanmıştı.







CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YENİ AÇIKLAMA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Askerlik Yasası ile ilgili "Nihai noktayı buna henüz Savunma Bakanlığımız koymadı ama 3, 6, 9, 12 gibi bir düzenlemenin üzerinde duruluyor. Kısa zamanda açıklarız. Gençlerimiz çok daha rahatlatacak, birikimi ortadan kaldıracak sistemi getiriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında Yeni Askerlik Yasası ile ilgili açıklamada bulundu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Askerlik Yasası ile ilgili şunları ifade etti:



"Nihai noktayı buna henüz Savunma Bakanlığımız koymadı ama 3, 6, 9, 12 gibi bir düzenlemenin üzerinde duruluyor. Burada bedelliyi bir kenara koyuyorum çünkü bedelli noktasında olay, şu anki uygulamanın hemen hemen aynısı şeklinde bir durum söz konusu. Özellikle 3, 6, 9'da mesela yedek subay olarak yapmadan tutun da astsubaya varıncaya kadar bütün bunların hepsinin bir değerlendirmesi şu anda yürütülüyor. Bana özet olarak verdikleri bilgilere baktığım zaman inanıyorum ki halkımızı, gençlerimiz çok daha rahatlatacak ve birikimi ortadan büyük ölçüde, büyük oranda kaldıracak bir sistemi inşallah getiriyor. Kısa zamanda da bunu zannediyoruz açıklarız."



BAKAN AKAR'IN SON AÇIKLAMASI



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin, "İnşallah ülkemize, milletimize, gençlerimize hayırlı bir sonucu yakın bir zamanda belirleyeceğiz ve bunu da halkımızla paylaşacağız." dedi. Bazı basın yayın organlarında yer alan haberler hatırlatılarak, yeni sistemin ne zaman hayata geçirileceği sorulan Akar, şu yanıtı verdi:



"Basında yer alan haberlerde bazı olasılıklardan, ihtimallerden, faktörlerden bahsediliyor. Bunların hepsi değerlendiriliyor. Her konu ilgili kurumlarımız, bakanlıklarımızla değerlendiriliyor. Öngörülebilir bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Bir taraftan ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlayarak yükümlülük hizmetini yerine getirmek düşünülürken, diğer taraftan da gençlerimizin eğitim ve mesleki ihtiyaçlarını dikkate alıyoruz. Bunların hepsini en optimal şekilde düzenleyecek bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Birtakım ihtimallerden, imkanlardan, bazı hareket tarzlarından bahsediyoruz. Bunlar tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanlığı katına sunulacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın değerlendirmelerine, onaylamalarına müteakip işlem ilerlemeye devam edecek. Bu konuda çalışıyoruz, herkes müsterih olsun. Gerçekten, bütün boyutlarıyla konu çalışılmakta. İnşallah ülkemize, milletimize, gençlerimize hayırlı bir sonucu yakın bir zamanda belirleyeceğiz ve bunu da halkımızla paylaşacağız."



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın dün yaptığı açıklamaya göre herkes için tek tip askerlik geliyor. Milli Savunma Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı taslağa göre, herkes 9 aylık tek tip askerlik yapacak. Bunun 3 ayı temel askerlik süresi ve zorunlu olacak. Kalan 6 ay için bedel ödenebilecek.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin çalışmaların yoğun şekilde sürdürüldüğünü belirterek "Önümüzdeki günlerde bu tamamlanacak ve bundan sonra ülkemizin, kamuoyunun gündeminden mümkünse bu bedellidir, dövizlidir, 6 ay mıdır, 7 ay mıdır, asteğmendir, üsteğmendir lafını çıkarıp bunu bir zemine oturtma gayretimiz sürüyor" dedi.







Türkiye gazetesinin haberinde Milli Savunma Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı taslağa göre, herkes 9 aylık tek tip askerlik yapacak. Bunun 3 ayı temel askerlik süresi ve zorunlu olurken, kalan 6 ay için bedel ödenebilecek. Bu bedelin ne kadar olacağı her yıl yeniden belirlenecek. Doktor, öğretmen, hakim ve sporcu gibi meslek sahiplerine, hangi dönemde askerlik yapacakları konusunda tercih hakkı getirilecek. Nitelikli mesleklere sahip olanlar, askerlik yaparken cephede değil, kendi meslek gruplarına uygun görevlerde süreyi tamamlayacak. Hangi meslek grubunun hangi şartlarda ve dönemlerde askerlik yapacağı konusunda, Milli Eğitim, Sağlık ve Adalet gibi bakanlıklardan alınan görüşler düzenlemeye rehber olacak.



YENİ SİSTEMDE MESLEK HASSASİYETİ



Genelkurmay Başkanlığı’nın Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanmasının ardından geçtiğimiz haftalarda ilk kez Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’nca bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Deniz Binbaşı Nadide Şebnem Aktop’un yaptığı bilgilendirmede, yeni askerlik sistemiyle ilgili en önemli mesaj, ‘meslek hassasiyetinin’ göz önüne alınacağı yönünde oldu. Aktop, “Gençlerimizin herhangi bir şekilde askerlikten dolayı mesleklerini geliştirmelerine zarar vermemek için gayret gösteriyoruz. Çeşitli talepler, isteklerin yanı sıra belirli ihtiyaçları da göz önünde tutuyoruz” dedi.



Aktop, yeni sistemde askerlik süresinin ne kadar olacağına dair bir bilgi vermedi. Ancak çalışma başladığında “Askerlik süresinin her yükümlü için eşit olacağı ve sürenin 9 ay olacağı” kulislere yansımıştı.



ASKERLİK SÜRESİ NE KADAR?



Kanunlara göre Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki her erkek, 19 yaşına geldiğinde ilk askerlik yoklamasını yaptırmak ve belirli bir yaşa kadar askerlik hizmetini tamamlamak zorunda. Günümüzde uzun dönem (tam dönem) zorunlu askerlik 12 aydır. Ekim 2013'te alınan karar ile 1 Ocak 2014'ten itibaren uzun dönem askerlik süresi 12 ay olmuştur. Yükseköğrenim görenlerde zorunlu hizmet süreleri tam dönem yedek subayların 12 ay, kısa dönem erlerin 6 aydır.







ASKERLİK 9 AYA DÜŞECEK Mİ?



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın askerlik süresinin kısalacağı yönündeki açıklamasının ardından milyonların gözü yapılacak yeni düzenlemeye çevrildi. Ancak sistemin ne zaman uygulamaya geçeceği henüz netleşmedi. Akar geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ise, “Çalışıyoruz. Herhangi bir şekilde geçici bir konu olmayacak. Eğer yapabilirsek, becerebilirsek ona çalışıyoruz, elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Bakanlıklarımızla, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla görüşmek suretiyle kalıcı bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bu bakımdan biraz çalışma dikkatli ve hassas ilerliyor. Öyle bir şey yapalım ki tekrar tekrar gündeme gelmesin. Herkes öngörebilsen, çalışmalarını faaliyetlerin ona göre planlayabilsin şeklinde.” dedi. Olası yeni sistemle ilgili ise öne çıkan isim “Tek tip askerlik” olarak öne çıkıyor. Söz konusu yeni sistemde askerliğin 9 aya düşürülmesi konuşuluyor.



YENİ TİP ASKERLİKTE SONA YAKLAŞILDI



Bedelli askerlik kapsamında 4 Ocak 2019 tarihi itibarıyla 635 bin 582 kişinin müracaat işleminin tamamlandığını aktaran Aktop, 98 bin 630 kişinin temel eğitimlerinin sona erdiği bilgisini verdi. Aktop, en çok merak edilen konulardan birisi olarak Yeni Askerlik Sistemi ile ilgili olarak da çalışmaların sona yaklaştığını söyledi.