Askerlik son dakika süresi düşecek mi? (TSK MSB tek tip askerlik sistemi nasıl olacak?)

Tek tip askerlik son dakika gelişmeleri yakında takip ediliyor. Konuya ilişkin Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan beklenen açıklama geldi. Daha öncede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjde üzerine Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yeni askerlik sistemi ve süresi ile ilgili çalışmalar başlatılmıştı. İnternet aramalarında; askerlik süresi düşecek mi? Tek tip askerlik sistemi nasıl olacak? soruların yanıtlarına ilişkin yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor...

Tek tip askerlik sistemiyle ilgili araştırmalar, askerlik çağına gelmiş yüz binlerce vatandaş tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Vatandaşlar tarafından 'tek tip' askerlik olarak adlandırılan yeni askerlik sistemi hakkındaki çalışmalar bir süredir Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yürütülüyor.

Yeni askerlik sistemi hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. Askerlik süresi düşecek mi sorusunun yanıtı, yüz binlerce askere gitme çağına erişmiş vatandaş tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer almaya devam ediyor.

Tek tip askerlik yasası ne zaman yürürlüğe girecek sorusunun yanıtı binlerce askerlik çağına erişmiş vatandaş tarafından sorgulanmaya devam eden konular arasında yer alıyor. Mevcut sistemde ihtiyaç duyulduğunda bedelli askerlik uygulaması yapılıyor. Bunun için de her seferinde yasa çıkarmak gerekiyor. Yeni dönemde bedelli askerlik sistemin parçası olacak ve sürekli uygulanacak. Belirlenen ücreti ödeyen herkes yararlanabilecek.

Yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifi çalışmalarının son durumuna ilişkin soruya Turan, şu yanıtı verdi:



"Yeni askerlik sistemi ile ilgili meselede çok büyük mesafe alındı. Milli Savunma Bakanlığımızla yapılan görüşmelerde, kanun içeriğine ilişkin bazı bilgiler aldık. Bunların biraz daha çalışılıp, Cumhurbaşkanımıza sunulup onaylanmasından sonra Meclise gelmesini istiyoruz. Bu, Türkiye'nin geleceğini, güvenliğini etkileyecek, asker sistemini değiştirecek bir çalışma. Başından söylediğimiz bir gerçek var; 'Bedelli ile bizi yormayın.' Bunlar kalıcı olsun diyorduk. Askerliği zayıflatmayan, devletle milletin buluşması noktası olan askerliği ve devletle milletin ilişkisini devam ettiren, çağın şartlarına uygun daha profesyonel askerliğe geçişi sağlayan bir adım olacağını öngörüyoruz. Bence herkesin büyük oranda kabul edeceği bir sistem olacak."

BİR AY ZORUNLU ASKERLİK OLACAK



Yapılan uygulamalarda belli bir yaş sınırı konuluyor ve bunun altında kalanlar yararlanamıyordu. Yeni sistemde bedelli uygulamasında yaş sınırı olmayacak. Askerlik yaşına gelen yani 20 yaşından sonra herkes bundan yararlanabilecek.



Bedelliden yararlanan herkesin bir aylık zorunlu askerlik süresini kışlada geçirmesi ve askerliğin temelini alması planlanıyor. Bu süre içinde askerliğin tüm kuralları öğretilecek. Bir kişi önce askerliğe başlayacak. İlk bir ayın sonunda bedelliden yararlanmak istediğini belirtip parasını yatırabilecek.







MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLAMASI!



Milli Savunma Bakanlığı:"Yeni Askerlik Sistemi ile ilgili olarak ise; çalışmamızın ilk taslağı Kabine Toplantısında Sn. Cumhurbaşkanımıza sunulmuştur. Çalışmalarımız, diğer Bakanlıklar/Kurumlarla koordineli olarak devam ediyor. Maksadımız, Toplumdan geniş bir kabul görecek, tüm ihtiyaçları ve talepleri karşılayacak dengeli bir sistem teşkil etmektir. Önümüzdeki günlerde çalışmalar Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunulacak. Sonuçlar müteakiben kamuoyuyla paylaşılacaktır."



Bedelliden ücretin nasıl belirleneceğine ilişkin birkaç seçenek bulunuyor. Bedelli için yasaya bir rakam konulması ve bunun her yıl yeniden değerleme oranlarına göre arttırılması, askeri ücret ya da yedek subay maaşının '... katı kadardır' gibi bir oran konulması düşünülüyor. Ancak henüz hangi seçeneğin olacağı netleşmedi.



Türkiye'de her yıl 200-300 bin kişi askerlik çağına geliyor. Nüfus artış hızı da dikkate alınarak, 5'er yıllık projeksiyonlar yapılacak ve asker alımları planlanacak.



ÜNİVERSİTELİLERE YEDEK ASTSUBAYLIK TERCİHİ



TSK her dönem yedek subay ihtiyacını belirleyecek. İhtiyaçtan fazla üniversite mezunları için yedek astsubaylık tercihi getirilecek. Yedek astsubaylara iyi bir ücret ödenecek. Askerlik süresi de yedek subay ile aynı olacak.



Meslek yüksek okulları mezunlarının da yedek astsubay uygulamasından yararlandırılması planlanıyor. Üniversite mezunlarına ücretli yedek astsubaylığın yanısıra 6 aylık kısa dönem askerlik seçeneği de sunulacak.



LİSE MEZUNLARINA 9-12 AY ASKERLİK



Lise mezunları için 9 veya 12 ay askerlik süresi tartışılıyor. Ama bir mesleği olanlar veya meslek lisesi mezunlarına asgari ücret karşılığında askerde mesleklerini sürdürmeleri ve eğitim almaları öngörülüyor.



Bu kişiler sigorta kapsamına alınacak ve belli bir ücret ödenecek. Aileleri de genel sağlık sigortasından yararlanacak. Bir kişi askerlik yaparken ailesi ile ilgili kafasında bir endişe olmaması için ne yapmak gerekiyorsa sisteme bu dahil edilecek.

Yeni Askerlik Yasası ile ilgili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni bir açıklama geldi.

3, 6, 9, 12 SİSTEMİ NASIL OLACAK?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Askerlik Yasası ile ilgili şunları ifade etti:



“Nihai noktayı buna henüz Savunma Bakanlığımız koymadı ama 3, 6, 9, 12 gibi bir düzenlemenin üzerinde duruluyor. Burada bedelliyi bir kenara koyuyorum çünkü bedelli noktasında olay, şu anki uygulamanın hemen hemen aynısı şeklinde bir durum söz konusu. Özellikle 3, 6, 9’da mesela yedek subay olarak yapmadan tutun da astsubaya varıncaya kadar bütün bunların hepsinin bir değerlendirmesi şu anda yürütülüyor. Bana özet olarak verdikleri bilgilere baktığım zaman inanıyorum ki halkımızı, gençlerimiz çok daha rahatlatacak ve birikimi ortadan büyük ölçüde, büyük oranda kaldıracak bir sistemi inşallah getiriyor. Kısa zamanda da bunu zannediyoruz açıklarız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı '3, 6, 9, 12 gibi bir düzenlemenin üzerinde duruluyor.' açıklamasıyla birlikte, henüz askerlik hizmetini tamamlamamış olan gençler konuya dair araştırmalara başladı.

Milli Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Deniz Binbaşı Nadide Şebnem Aktop, tek tip askerlik olarak gündemde yer alan yeni askerlik sistemi hakkında bazı bilgiler verdi.

En çok merak edilen konulardan birisinin de Yeni Askerlik Sistemi olduğunun altını çizen Aktop, bu çalışma ile "bedelli", "dövizli askerlik" gibi tartışmalarının önüne geçmeyi hedeflediklerini anlattı.



Aktop, "Diğer bir maksadımız da öngörülebilir bir sistem kurarak herkesin yaşamıyla ilgili plan ve programını buna göre yapabileceği bir çalışmayı hayata geçirmek. Gençlerimizin herhangi bir şekilde askerlikten dolayı mesleklerini geliştirmelerine zarar vermemek için gayret gösteriyoruz. Yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışma sürüyor. Çalışmaları tamamlayıp Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız." şeklinde konuştu.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 25 Aralık 2018 tarihinde konuya ilişkin şunları söylemişti;



"Çalışıyoruz. Tek tip askerlik konusu herhangi bir şekilde geçici bir konu olmayacak. Eğer yapabilirsek ona çalışıyoruz, elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Bakanlıklarımızla, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla konuşmak, görüşmek suretiyle kalıcı bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bu bakımdan çalışma dikkatli ve hassas bir şekilde ilerliyor. Öyle bir şey yapalım ki bir daha tekrar tekrar gündeme gelmesin, herkes çalışmalarını, faaliyetlerini ön görebilsin, planlayabilsin şeklinde."



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 18 Aralık 2018 tarihinde konuya ilişkin şunları söylemişti;



"Tek tip" diye adlandırılan yeni askerlik sistemine yönelik çalışmaların da ayrıntılı şekilde, ilgili bakanlıklarla, koordineli şekilde devam ettiğini dile getiren Akar, "İnşallah önümüzdeki yıl için daha gecikmeden bu açıklanacak. Hem eğitim öğretim süreleri hem mesleki eğitimlere katkısı bakımından, mesleki eğitimi olanların statü kazanması bakımından tüm bakanlıklarla görüştük, konuştuk, devam ediyoruz." dedi.







ASKERLİK SÜRESİ KISALACAK MI?



Yeni askerlik sistemi ve askerlik süresinin kısalacağı konusunda bazı detaylar kulislerde yer bulmaya devam ediyor.



Askerlik süresinin kısaltılması için bir süredir yürütülen çalışmalarda artık sona gelindi. Yeni askerlik sistemi dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın başkanlık ettiği, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in yanı sıra tüm kuvvet komutanları ve bakan yardımcılarının katıldığı toplantıda ayrıntılı şekilde görüşüldü. Milli Savunma Bakanlığı, toplantının görüntüleriyle birlikte “Askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sistemi ayrıntılı bir şekilde görüşüldü” açıklaması yaptı.



Kulislerdeki iddialara göre bedelli askerlik uygulamasının kalıcı hale getirilmesine yönelik alternatif üzerinde de çalışılıyor. “Üç aylık zorunlu temel askerlik eğitiminin ardından yükümlülerin belli bir bedel karşılığında geri kalan süre için askerliği yapmış sayılmaları” seçenekler arasında bulunuyor.

BAZI MESLEKLERE ESNEKLİK



Yeni askerlik sisteminde, bazı meslek gruplarına özel uygulamaların da olacağı belirtiliyor. Bu kapsamda öğretmen, hakim, doktor ve bazı akademik alanlarda görev yapan ile sporcular için esneklik getirilebileceği dile getiriliyor. Bu meslek gruplarına üye yükümlülerin mesleki yaşamlarının ve kariyerlerinin etkilenmemesi için onlara uygun zaman dilimlerinde askerlik hizmetinin yerine getirilmesi sağlanacak. Örneğin; öğretmenlerin askerlik yükümlülüğünü çoğunlukla yaz aylarında yerine getirmelerine ağırlık verilecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN YENİ ASKERLİK SİSTEMİ AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan konuyla ilgili açıklamalar geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın! Sözcü Kalın, yeni askerlik sisteminin de toplantıda konuşulduğunu belirterek "Askerlikte yeni düzenlemeyle ilgili ilk çalışma bugün kabineye sunuldu. Yeni askerlik sistemi üzerinde hala çalışmalar devam ediyor. Bunu daha da çeşitlendirilen, 6,9,12 ay zaman dilimlerine yayılabilecek yeni askerlik söz konusu." ifadelerini kullandı.

Kısa zamanda açıklarız



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Yasası'na ilişkin sorulan soruya şu yanıtı verdi:



"Nihai noktayı buna henüz Savunma Bakanlığımız koymadı ama 3, 6, 9, 12 gibi bir düzenlemenin üzerinde duruluyor. Özellikle 3, 6, 9'da mesela yedek subay olarak yapmadan tutun da astsubaya varıncaya kadar bütün bunların hepsinin bir değerlendirmesi şu anda yürütülüyor.



Bana özet olarak verdikleri bilgilere baktığım zaman inanıyorum ki halkımızı, gençlerimiz çok daha rahatlatacak ve birikimi ortadan büyük ölçüde, büyük oranda kaldıracak bir sistemi inşallah getiriyor. Kısa zamanda da bunu zannediyoruz açıklarız."



Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, geçtiğimiz ay Kayseri ziyaretinde yeni askerlik sistemine ilişkin, "İnşallah ülkemize, milletimize, gençlerimize hayırlı bir sonucu yakın bir zamanda belirleyeceğiz ve bunu da halkımızla paylaşacağız" demişti.







Mesele uzman orduya geçmek



Öte yandan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında yaptığı açıklamada, yeni askerlik modeliyle ilgili bir soruya, Milli Savunma Bakanlığının uzun süredir bu konu üzerinde çalıştığını hatırlatarak şunları söylemişti:



"Esas mesele uzman orduya geçmek. Profesyonel tabirini de doğru bulmuyoruz. Çünkü bizim milletimizin zihninde profesyonel ordu tabiri 'paralı askerlik' gibi algılanıyor. Yeri geldiği zaman bu millet bütünüyle 81 milyon hepsi bir ordu disiplininde vatan savunmasını gerçekleştiren bir millet."