Askerlik şubesi çalışma saatleri nedir 2018 Askerlik şubesi kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Milyonlarca bedelli askerlik yapmak isteyen aday 24 saat açık askerlik şubeleri hangileri? Sorusuna yanıt arıyor. Akşamdan sabaha kadar 24 saat kesintisiz olarak alınan başvurulara yönelik olarak 24 saat açık olan askerlik şubelerini okurlarımız için derledik. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik uygulaması için şu ana kadar 672 bin 306 kişi e-Devlet üzerinden müracaatlarını gerçekleştirdiğini 377 bin 410 kişinin de dekontlarını teslim ettiğini açıkladı. Bakan Akar, yaşanan sıkıntıların aşılması için askerlik şubelerinin ise 3 Kasım'a kadar 24 saat hizmet vereceğini açıkladı. Müracaatlar konusunda askerlik şubelerinde yaşanan sıkıntıların aşılması için gerekli talimatlarını verdiğini anlatan Bakan Akar, "Askerlik şubelerimiz gerekli yerlerde 24 saat görev yapacaklar. 3 Kasım'dan önce bütün müracaatların bitmesini sağlayacağız. Son tarih 3 Kasım. O tarihe kadar bu gerçekleşecek ihtiyaç olan yerlerde. Kimse burada sıkıntı çekmesin. 3 Kasım'dan sonra herhangi bir şekilde süre uzatma gibi bir durum söz konusu olmasın diye herkesin 3 Kasım'a kadar çalışmalarını bitirmelerini bekliyoruz. Bu konuda bize düşen neyse bunları arkadaşlarımızın yapması için gerekli talimatı verdik. Yetkili arkadaşlarım, gerekli tedbirleri aldılar." ifadesini kullandı.

ASKERLİK ŞUBESİ SAATLERİ

Askerlik şubeleri, 08:30 - 12:00 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında mesai yapmaktadır. Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır. Ancak son günlerde gündemde olan bedelli askerlik başvuruları nedeniyle askerlik şubeleri, hafta sonu ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da açıktı.

Resmi duyuru şu şekildeydi:

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Askerlik şubeleri 27, 28 ve 29 Ekim 2018 tarihlerinde hizmet vermeye devam edecektir." ifadesine yer verildi. Bedelli askerlik başvurusunda son tarih olan 3 Kasım öncesi yığılmaları önlemek amacıyla bu kararın alındığı öğrenildi. Asker Alma Dairesi Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı Bakanlıklar ANKARA / TÜRKİYE adresinde bulunmaktadır. Ayrıca +90 312 402 6100 numaralı telefonla da ulaşabilirsiniz.

377 BİN KİŞİ DEKONTLARINI TESLİM ETTİ

Milli Savunma Bakanı Akar, bedelli askerlik uygulaması için yapılan başvurulara ilişkin de "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine bedelli askerlik uygulamasına geçildi. Şu ana kadar 672 bin 306 gencimiz e-Devlet üzerinden müracaatlarını gerçekleştirdi. Bunlardan dekontlarını askerlik şubelerine teslim eden arkadaşlarımızın sayısına geldiğimizde, bugün itibarıyla 377 bin 410. Bizim tahminlerimiz 400 bin civarındaydı. Geçmişteki uygulamaları dikkate aldığımızda, 400 bin civarında diye bazı yerlerde bunu telaffuz ettik. Şu anda normal seyri takip ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

ASKERLİK ŞUBELERİ 24 SAAT GÖREV YAPACAK

Müracaatlar konusunda askerlik şubelerinde yaşanan sıkıntıların aşılması için gerekli talimatlarını verdiğini anlatan Bakan Akar, "Askerlik şubelerimiz gerekli yerlerde 24 saat görev yapacaklar. 3 Kasım'dan önce bütün müracaatların bitmesini sağlayacağız. Son tarih 3 Kasım. O tarihe kadar bu gerçekleşecek ihtiyaç olan yerlerde. Kimse burada sıkıntı çekmesin. 3 Kasım'dan sonra herhangi bir şekilde süre uzatma gibi bir durum söz konusu olmasın diye herkesin 3 Kasım'a kadar çalışmalarını bitirmelerini bekliyoruz. Bu konuda bize düşen neyse bunları arkadaşlarımızın yapması için gerekli talimatı verdik. Yetkili arkadaşlarım, gerekli tedbirleri aldılar." ifadesini kullandı.

ASKERLİK ŞUBESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Askeralma Dairesi Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı Bakanlıklar Ankara adresinde bulunmaktadır. Askeralma Dairesi Başkanlığı telefon numarası da +90 312 402 61 00'dır.

ASAL RANDEVU NEDİR?

ASAL randevu e-devlet üzerinden yapılır. E-devlet üzerinden "ASAL randevu başvuru" yaparak uzun kuyruklar beklemenize gerek kalmadan işlerinizi halledebilirsiniz.

ASKERLİK ŞUBESİNDE NE YAPILIR?

Askerlik Şubesi, Milli Savunma Bakanlığı Asker alma (ASAL) Teşkilatının en küçük birimidir. 1886 yılından itibaren Kolordularda asker alma faaliyetlerini yürütecek riyaset kalemleri ve bunlara bağlı tümen seviyesinde kalemler kurulmuş, bu kalemlere bağlı olarak ülkeye dağılmış askerlik şubeleri kurulmuştur.

1927 yılında Asal Teşkilatının temeli atılmıştır. 1927-1949 yılları arasında Milli Savunma Bakanlığı'na bağlıyken, 1949-1970 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na, 1970 yılından günümüze kadar ise tekrar Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmışlardır. Asker alma Dairesi Başkanlığı'na bağlı 20 ilde Askerlik Dairesi Başkanlıkları ve bunlara bağlı 530 adet Askerlik Şubesi Başkanlığı bulunmaktadır. Günümüzde ulaşım, coğrafi ve ekonomik etkenler göz önüne alınarak askerlik şubeleri 5 sınıfa ayrılmış durumdadır. Tüm vatandaşlara hizmet götürülmesi amacıyla hemen hemen her ilçeye kurulmuştur.

Askerlik şubelerinin görevleri ise şunlar;

Barışta ve savaşta tüm asker alma faaliyetlerini yürütmek

Emekli askeri personel ve ailelerinin özlük haklarına ilişkin hizmetleri yürütmek

Gazilerin madalya ve sağlık işlemlerini yürütmek

Şehit ve şehit yakınlarına ilişkin faaliyetleri yürütmek

Seferberlik işlemlerini yürütmek

ASKERLİK ŞUBELERİ HAKKINDA

1927 yılında Asal Teşkilatının temeli atılmıştır. 1927-1949 yılları arasında Milli Savunma Bakanlığı'na bağlıyken, 1949-1970 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na, 1970 yılından günümüze kadar ise tekrar Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmışlardır. Asker alma Dairesi Başkanlığı'na bağlı 20 ilde Askerlik Dairesi Başkanlıkları ve bunlara bağlı 530 adet Askerlik Şubesi Başkanlığı bulunmaktadır. Günümüzde ulaşım, coğrafi ve ekonomik etkenler göz önüne alınarak askerlik şubeleri 5 sınıfa ayrılmış durumdadır. Tüm vatandaşlara hizmet götürülmesi amacıyla hemen hemen her ilçeye kurulmuştur.