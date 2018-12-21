Askerlik süresi 9 aya düşecek mi TSK son dakika 2019 Tek tip askerlik ne zaman yürürlüğe girecek

Askerlik 9 aya düşecek mi? TSK son dakika 2019 Tek tip askerlik ne zaman yürürlüğe girecek? Askerlik süresi kısalıyor mu? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Bedelli askerlik nasıl olacak? Askerlik ile ilgili yeni düzenlemenin detayları belli oldu mu? sorularına ilişkin ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Bakan Akar'dan Yeni askerlik sistemi (Tek tip askerlik) düzenlemesi konusunda beklenen açıklama geldi. Hemen her gün vatandaşların gündeminde yer alan yeni askerlik sistemi hakkında bazı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor Yeni askerlik sistemi adı altında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yeni askerlik sistemine ilişkin beklenen toplantı geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi Yeni askerlik sistemi ile ilgili çalışmalarda sona yaklaşıyor Milli Savunma Bakanlığı tarafından çalışmaların sürdürüldüğü yeni askerlik sisteminde kısa ve uzun dönem askerlik 9 ay olacak Yükümlüler 3 ay zorunlu askerliğini tamamladıktan sonra belli bir bedel karşılığında geri kalan askerlik hizmetini yapmış sayılacak. Yeni askerlik sistemi ile ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan gelen son dakika haberler ve yeni açıklamalar star.com.tr 'de

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, milyonların merakla beklediği tek tip askerlik çalışmalarıyla ilgili soruyu yanıtladı. Bakan Akar, "İnşallah önümüzdeki yıl için daha gecikmeden bu açıklanacak" dedi.



TBMM Genel Kurulu'nda, Sanayi ve Teknoloji, Milli Savunma ile Dışişleri bakanlıklarının 2019 yılı bütçesi üzerinde parti grupları adına söz alan milletvekillerinin konuşmaları tamamlandı.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlıklarının 2019 yılı bütçesi üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, en çok merak edilen konulardan biri olan "tek tip" askerlikle ilgili son bilgiyi paylaştı.



"ÖNÜMÜZDEKİ YIL GECİKMEDEN AÇIKLANACAK"



"Tek tip" diye adlandırılan yeni askerlik sistemine yönelik çalışmaların da ayrıntılı şekilde, ilgili bakanlıklarla, koordineli şekilde devam ettiğini dile getiren Akar, "İnşallah önümüzdeki yıl için daha gecikmeden bu açıklanacak. Hem eğitim öğretim süreleri hem mesleki eğitimlere katkısı bakımından, mesleki eğitimi olanların statü kazanması bakımından tüm bakanlıklarla görüştük, konuştuk, devam ediyoruz." dedi.



BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI



Bakan Akar bedelli askerlik için 635 bin 582 yükümlünün başvurduğunu belirterek, "Bize gelen rakamlara göre 9 milyar 533 milyon TL toplam gelir elde edildi." diye konuştu.



Uzman erbaşlar başta olmak üzere subay ve astsubayların özlük haklarına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade eden Akar, "Orduevleri, uzman erbaşlarımıza bazı yerler düzenlenmesi konusu vardı. Özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir'e kursa gelen gençlerimiz bazı sıkıntılar yaşıyorlardı. Onun için Ankara'da başladık, yer temin ettik, örnek olarak bunu açacağız ve daha sonra ilk fırsatta İstanbul'da iki, İzmir'de bir olmak üzere başlayıp bunu geliştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Uzuv kaybı olmayan muharip gazilere ilişkin soruya da Akar, "Malul kalmayacak şekilde yaralanan TSK ve İçişleri Bakanlığı personeli sayısı 19 bin 987. Bunlarla alakalı mesele, yüzde 40 uzuv kaybı olup olmaması meselesi değil, askerlik görevini yapıp yapamaması meselesi." dedi. Akar, buna ilişkin çalışmaların ilgili bakanlıklarla devam ettiğini söyledi.

Birçok vatandaşın gündeminde yer alan ve yeni askerlik sistemi, 'Askerlik 9 aya düşecek mi' soruları ile gündemde yer alıyor. Son günlerde bazı gelişmelerle gündemde yer alan askerlik sistemi hakkında Milli Savunma Bakanlığının çalışması sürüyor. Askerlik süresinin kısalacağı konusuyla gündeme gelen yeni askerlik sistemi, internet üzerinden araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Son olarak dün akşam saatlerinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesinin gerçekleştirdiği toplantının ardından gündeme gelen yeni askerlik sistemi, bir basın mensubunun sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da değerlendirildi.

ASKERLİK SÜRESİ KISALACAK MI?



Yeni askerlik sistemi ve askerlik süresinin kısalacağı konusunda bazı detaylar kulislerde yer bulmaya devam ediyor.



Gazetemiz yazarı Uğur Ergan'ın haberine göre; Askerlik süresinin kısaltılması için bir süredir yürütülen çalışmalarda artık sona gelindi. Yeni askerlik sistemi dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın başkanlık ettiği, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in yanısıra tüm kuvvet komutanları ve bakan yardımcılarının katıldığı toplantıda ayrıntılı şekilde görüşüldü. Milli Savunma Bakanlığı, toplantının görüntüleriyle birlikte “Askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sistemi ayrıntılı bir şekilde görüşüldü” açıklaması yaptı.



Kulislerdeki iddialara göre bedelli askerlik uygulamasının kalıcı hale getirilmesine yönelik alternatif üzerinde de çalışılıyor. “Üç aylık zorunlu temel askerlik eğitiminin ardından yükümlülerin belli bir bedel karşılığında geri kalan süre için askerliği yapmış sayılmaları” seçenekler arasında bulunuyor.

BAŞKAN ERDOĞAN: ÇALIŞMA BİTTİKTEN SONRA UYGUN OLUP OLMADIĞINI SÖYLEYECEĞİZ



Askerlik süresinin kısaltılması ile ilgili soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Askerlik süresi ile ilgili bana kesin netice verilmedikten sonra değerlendirme yapmam doğru olmaz. Birinci sorumlu Milli Savunma Bakanı ve silahlı kuvvetlerimiz. Onlar çalışmayı yapacak. Çalışmayı yaptıktan sonra sunumların yapacaklar. Onun neticesinde uygundur veya uygun değildir bunu söyleyeceğiz. Ona göre adım atacağız" dedi.

BAKAN HULUSİ AKAR'DAN TEK TİP ASKERLİK SİSTEMİ AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yeni askerlik sistemine ilişkin beklenen toplantı gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sistemi ayrıntıları görüşüldü. Çalışmaların sürdüğü askerlik sisteminde yapılması beklenen değişiklikte, kısa ve uzun dönem askerliğin 9 ay olması planlanıyor. Bedelli askerliğinde kalıcı hale getirilmesi planlanan sistemde yükümlüler üç aylık zorunlu temel eğitimlerinin ardından belli bir bedel karşılığında geri kalan süre için askerliğini yapmış sayılacak. Ayrıca çalışmada üstünde durulan konulardan bir tanesi de mesleğe göre uygun zaman dilimlerinde askerlik yapılabilmesi.

"YENİ ASKERLİK SİSTEMİ AYRINTILI BİR ŞEKİLDE GÖRÜŞÜLDÜ"



Bakanlık toplantıyla ilgili, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın başkanlığında Milli Savunma Bakanlığında yapılan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yanı sıra Kuvvet Komutanları ve Bakan Yardımcılarının katıldığı toplantıda askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sistemi ayrıntılı bir şekilde görüşüldü." açıklamasını yaptı.



KISA VE UZUN DÖNEM ASKERLİK 9 AY OLACAK



Plana göre halen 12 ay uzun dönem ve 6 ay kısa dönem olarak uygulanan zorunlu askerlik her yükümlü için aynı sürede, yani 9 ayda tamamlanacak. Bedelli askerliğin kalıcı hale getirilmesine yönelik yapılan çalışmaya göre üç aylık zorunlu temel eğitiminin ardından yükümlüler belli bir bedel karşılığında geri kalan süre için askerliği yapmış sayılacak.



MESLEĞE GÖRE UYGUN ZAMANDA YAPILABİLECEK



Çalışmada, öğretmen, hakim, doktor, akademisyen ve sporcular da gündeme geldi. Yükümlüler, kendilerine uygun zaman dilimlerinde askerlik yapabilecek.







TEK TİP ASKERLİK KONUSU



Yeni dönemde askerlik konusunun, bedelli veya farklı bir statüde olma konuları da gündeme gelirken, önümüzdeki günlerde yapılacak olan sunum ile askerlik tipi konusunda karar alınacak.



Tek tip askerliğe göre; herkes 3 aylık eğitimini alacak, eğitimin ardından ister parayı verip kalan süre tamamlanmış sayılacak, istenirse de herhangi bir ücret ödenmeden askerliğe devam edilebilecek.

9 AY VE BEDELLİ SEÇENEĞİ ÖN PLANDA



Yeni askerlik sistemi ve askerlik süresinin kısalacağı konusunda bazı detaylar kulislerde yer bulmaya devam ediyor.



Askerlik süresinin kısaltılması için bir süredir yürütülen çalışmalarda artık sona gelindi. Yeni askerlik sistemi dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın başkanlık ettiği, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in yanısıra tüm kuvvet komutanları ve bakan yardımcılarının katıldığı toplantıda ayrıntılı şekilde görüşüldü. Milli Savunma Bakanlığı, toplantının görüntüleriyle birlikte “Askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sistemi ayrıntılı bir şekilde görüşüldü” açıklaması yaptı.



Kulislerdeki iddialara göre bedelli askerlik uygulamasının kalıcı hale getirilmesine yönelik alternatif üzerinde de çalışılıyor. “Üç aylık zorunlu temel askerlik eğitiminin ardından yükümlülerin belli bir bedel karşılığında geri kalan süre için askerliği yapmış sayılmaları” seçenekler arasında bulunuyor.

BAZI MESLEKLERE ESNEKLİK



Yeni askerlik sisteminde, bazı meslek gruplarına özel uygulamaların da olacağı belirtiliyor. Bu kapsamda öğretmen, hakim, doktor ve bazı akademik alanlarda görev yapan ile sporcular için esneklik getirilebileceği dile getiriliyor. Bu meslek gruplarına üye yükümlülerin mesleki yaşamlarının ve kariyerlerinin etkilenmemesi için onlara uygun zaman dilimlerinde askerlik hizmetinin yerine getirilmesi sağlanacak. Örneğin öğretmenlerin askerlik yükümlülüğünü çoğunlukla yaz aylarında yerine getirmelerine ağırlık verilecek.



BAKANLIKLARA SORULACAK



Milli Savunma Bakanlığı yeni askerlik sistemine ilişkin düzenlemeye son şeklini verdikten sonra Hazine ve Maliye, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim Bakanlıklarının da görüşüne sunulacak. Bu bakanlıklardan gelecek önerilerde önemli bulunanlar da dikkate alınarak gerektiğinde düzenleme yenilenecek. Bu sürecin ardından hazırlanacak kanun teklifi TBMM gündemine gelecek.

9 AYLIK TEK TİP ASKERLİK



Öte yandan 9 aylık tek tip askerlik de yeni sistemin başlıklarından biri olduğu yönünde görüşler bulunuyor. Buna göre vatani hizmetin herkes için eşit şartlarda olması, eğitimli insan gücünden daha uzun ve etkin biçimde yararlanılması prensibiyle profesyonel ordu sistemine geçiş için bir ön hazırlık yapılacak.

TEK TİP ASKERLİK NEDİR?



Yeni sisteme ilişkin kulislerde farklı seçenekler dillendiriliyor. Bu seçenekler arasında, uzun ve kısa dönem askerliğin yerine 9 ay süreli tek tip askerlik sistemi öne çıkıyor. Bu sistemde 3 aylık temel askerlik eğitiminin ardından 6 aylık süreye ilişkin ise isteyenlerin bedelini ödeyerek terhis olabileceği, isteyenlerin ise belirlenecek aylık ücret karşılığında askerlik hizmetine devam edebileceğinden söz ediliyor. Bunun asgari ücret üzerinden belirleneceği bildirilirken, temel askerlik eğitimi sonrasına ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda kamu hizmeti seçeneğinin gündeme getirilebileceği de konuşuluyor. Kulislerde buna ilişkin, “Kamu hizmeti seçeneği, öğretmenlik ve doktorluk gibi ihtiyaç duyulan alanlar için düşünülebilir” değerlendirmesi yapılıyor.

12 AY ASKERLİK TARİH Mİ OLACAK?



Kulislerde konuşulan bir başka öne çıkan konu ise 9 ay tek tip askerlik fikri hayata geçerse halihazırda devam eden 12 ay zorunlu askerlik süresi 9 aya düşmüş olacak. Ancak üniversite lisans mezunu erlerin 'kısa dönem' diye nitelendirilen 6 ay olan zorunlu askerliği ise 9 aya çıkmış olacak.

ASKERLİK DÜŞECEK Mİ? ASKERLİK 9 AYA DÜŞÜYOR MU? SON DAKİKA HABERİ

Askerlik düştü mü, askerlik düşecek mi son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yeni askerlik sistemine ilişkin toplantı yapıldı. Bakan Akar ile TSK'nın komuta kademesinin katıldığı toplantıda askerlik sürelerinin kısaltılması ve yeni askerlik sistemi görüşüldü.

Askerlik süresi hakkında kritik toplantı

Milli Savunma Bakanlığı'nda, Bakan Hulusi Akar'ın başkanlığında yapılan toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yanı sıra kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve diğer yetkililer katıldı.

Söz konusu toplantıda, askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sistemi, ayrıntılı bir şekilde görüşüldü.

YENİ SİSTEM NELER GETİRİYOR?

Yeni sistemde "tek tip askerliğe" geçilmesi ve "kalıcı bedelli" gelmesi öngörülüyor. Buna göre ordu sistemine geçilinceye dek herkes için öngörülen askerlik hizmetinin sağlanması hedefleniyor. Üzerinde çalışılan yeni sistemde bedelliye ihtiyaç duyulmayacak bir yapının seçenek olarak getirilmesi planlanıyor.

BEDELLİ 2 AY MI OLACAK?

AK Parti kulislerinde dolaşıma giren iddialara göre belirli bir para yatırılarak 2 aylık askerlik yapılması ve böylece gündemden hiç düşmeyen bedelli tartışmalarının noktalanması hedefleniyor.

9 AYLIK TEK TİP ASKERLİK

Öte yandan 9 aylık tek tip askerlik de yeni sistemin başlıklarından biri olduğu yönünde görüşler bulunuyor. Buna göre vatani hizmetin herkes için eşit şartlarda olması, eğitimli insan gücünden daha uzun ve etkin biçimde yararlanılması prensibiyle profesyonel ordu sistemine geçiş için bir ön hazırlık yapılacak.

12 AY ASKERLİK TARİH Mİ OLACAK?

Kulislerde konuşulan bir başka öne çıkan konu ise 9 ay tek tip askerlik fikri hayata geçerse halihazırda devam eden 12 ay zorunlu askerlik süresi 9 aya düşmüş olacak. Ancak üniversite lisans mezunu erlerin 'kısa dönem' diye nitelendirilen 6 ay olan sorunlu askerliği ise 9 aya çıkmış olacak.

Başkan Erdoğan'dan askerlik süresi açıklaması: MSB sunum yaptığında değerlendireceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışı gündeme dair açıklamalarda bulundu. Askerlik süresinin kısalmasına ilişkin düzenleme hakkında konuşan Başkan Erdoğan, 'Bize bir sunum yapılacak. Çalışmalar tamamlanınca ona göre adım atacağız' dedi.

Başkan Erdoğan cuma namazı çıkışı İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

''Cumhur İttifakı'nın hassasiyetleri son seçimlerde ortaya tam manasıyla çıkmıştır. Bizim birbirimize karşı olan dayanışmamız birbirimizle geleceğe olan yürüyüşteki hassasiyetlerimiz bunu da kısnanan bazı oluşumlar var. Bu oluşumların içerisinde her an değişik birçok şeyler olabiliyor. Bunun başında ana muhalefet var bunun yanında dağdaki terör örgütünü yanına alanlar var. Bütün bunları anlamamak için bir sebep yok. Biz Cumhur İttifakı'nı bozdurmamak noktasında kararlıyız. Hele hele bu yerel seçim ülkemiz için ciddi manada yedi düvelin ülkemize milletimize saldırdığı bir dönemde büyük önem arz ediyor. Şu anda teknik çalışmaları yürüten arkadaşlarımız var. Onlar bu çalışmalarını tamamlar tamamlamaz belki de bu hafta içerisinde biz Sayın Bahçeli ile bir araya gelebiliriz. Kendilerinin de şartları durumu el vermesi halinde. Arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaları değerlendiririz.

(MİT Başkanı Fidan'ın ABD Kongresi üyeleriyle bir araya geldiği iddiası) Latin Amerika seyahatinden sonra tabii MİT Başkanımız oradan Kanada'ya ayrıldı ama Kanada'dan sonra böyle bir gelişme olmuş olabilir. Çünkü her an oraları da bilgilendirme arzusundayız. Fakat orada böyle bir bilgilendirmenin yapıldığını son olarak, bundan haberdar değilim ama Kanada seyahatinden haberdarım."

ASKERLİK KISALACAK MI?

Bana kesin neticeyi vermedikten sonra bir değerlendirme yapmam doğru olmaz. Birinci derece sorumlusu, Milli Savunma Bakanımız, genelkurmay başkanımız, kuvvet komutanlarımız çalışmayı yapacaklar. Yaptıktan sonra bize sunumlarını yapacaklar. Ve bu sunum neticesinde de uygundur, uygun değildir. bunu söyleyeceğiz. Adımı atacağız.