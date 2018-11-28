Askerlik süresi kısalıyor, kaç aya inecek? MSB Tek tip askerlik sistemi TBMM'de ne zaman görüşülecek

Askerlik süresi kısalıyor, kaç aya inecek? Zorunlu askerlik kalkıyor mu? Tek tip askerlik sistemi nasıl olacak? Tek tip askerlik TBMM'de ne zaman yürürlüğe girecek? 12 aylık askerlik 9 aya düşecek mi? Askerlik süresinde kısalma olacak mı? Hulusi Akar tarafından yapılan 'tek tip askerlik' açıklamaları neler? soruların yanıtları merak edilen konular arasında. Tek tip askerlik ne zaman yürürlüğe girecek sorusunun yanıtı yüz binlerce genç tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Gündemin son zamanlarda en çok araştırılan konuları arasında yer alan 'tek tip askerlik' hakkında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları merak ediliyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yapılan 'tek tip askerlik' açıklamaların ardından gelişmeleri öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada tek tip askerliğe ilişkin "Bedelli askerlik, dövizli askerlik, klasik askerlik; 2 - 3 aydan beri çalışma yürütülüyor. Henüz sonuçlanmadı, pek çok bakanlığı ilgilendiriyor. 2, 3 ay içinde bedellidir, dövizlidir bunu gündemden çıkartıp, bir zemine kavuşturma gayretimiz sürüyor." dedi. Yeni askerlik tek tip sistemi ile ilgili son dakika gelişmeleri star.com.tr'de

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren tek tip askerlik konusu, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Halihazırda uzun dönem 12, kısa dönem 6 ay olarak yapılan zorunlu askerlik hizmeti hakkında bir takım düzenlemelerin yapılması bekleniyor.Askere gitme çağında olan çok sayıda genç, bir süredir kamuoyunun gündemini meşgul eden tek tip askerlik konusunda yeni bir gelişme olup olmadığını öğrenmek istiyor. Konuya dair son olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Bedelli askerliğin çıkmasıyla birlikte yeni askerlik sistemi gündemde. Konu ile ilgili ilk resmi açıklamayı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra yakın zamanda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan önemli bir açıklama geldi. Türkiye'de profesyonel askerliğe geçişte yapılacak ilk adımda, askerlik süresinin düşüp düşmeyeceği ve tek tip askerlikte nasıl bir uygulama, düzenleme yapılacağı merak konusu oldu. Hulusi Akar, profesyonel askerlerin zaten olduğunu TSK'nın uzman çavuş ve uzman erbaşlara ihtiyaç olduğunu belirti. Uzman erbaş ve uzman çavuşlar ile ilgilli alımların yapıldığını belirten Akar, zorunlu askerliğin düşürülmesi konusunda bekletilerin oluşması ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a düzenleme ile ilgili bilgi sunulacağı belirtildi. Yeni askerlik sisteminde ücretli askerlik ile birlikte asgari ücretli çalıştırılabileceği ön görülmektedir.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada tek tip askerliğe ilişkin "Bedelli askerlik, dövizli askerlik, klasik askerlik; 2 - 3 aydan beri çalışma yürütülüyor. Henüz sonuçlanmadı, pek çok bakanlığı ilgilendiriyor. 2, 3 ay içinde bedellidir, dövizlidir bunu gündemden çıkartıp, bir zemine kavuşturma gayretimiz sürüyor." dedi.



Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akar, tek tip askerliğe dair "Bedelli askerlik, dövizli askerlik, klasik askerlik; 2 - 3 aydan beri çalışma yürütülüyor. Henüz sonuçlanmadı, pek çok bakanlığı ilgilendiriyor. 2, 3 ay içinde bedellidir, dövizlidir bunu gündemden çıkartıp, bir zemine kavuşturma gayretimiz sürüyor. Daimi olacak ikide bir bedelli mi olacak, geliyor mu, çıktı mı ? Bu öngörülebilir, herkes bilecek ki bu budur. En iyisi en rahatı, her erkek askerlik görevini yapar deyip kapatmak, ama olmuyor. Ekonomik, siyasi, bireysel, modern hayatın getirdiği mecburiyetten dolayı çözüme gidiliyor. Kendi içinde tutarlı hale getirmek herkesin hesabını, kitabını, eğitimini işçiliğini buna göre getirsin." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni bir askerlik sistemi üzerinde çalışıldığını açıklamasının üzerine dikkatler bu çalışmaya yöneldi.

Tek tip askerlik sisteminin ne zaman hayata geçirileceği merak edilirken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemi hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Bu gelişmelerin ardından ‘askerlik süresi düşecek mi’ sorusu da akıllara geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, milyonlarca kişinin merak ettiği 'tek tip askerlik' konusu açıklama yaptı.

Bu açıklamanın ardından 'askerlik süresi düşecek mi' sorusu akıllara gelirken yeni askerlik sistemi hakkındaki gelişmeler daha yakından takip edilmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'na sadece bedelli askerlikle ilgili değil, profesyonel ordudan askerlik sürelerine, ordu yapılanmalarına kadar geniş kapsamlı bir yeni askeri yapılanma talimatı verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada; “Gereken hazırlıkların ve planlamaların yapılmasının ardından Türkiye’yi bir daha bedelli kanunlarına ihtiyaç duyulmayacak bir askerlik sistemine kavuşturmuş olacağız” dedi. Bunun üzerine dikkatler yeni sistemin ayrıntılarına çevrildi.



Kulislerdeki yeni sistemle ilgili öne çıkan 9 ay tek tip askerlik fikri gerçek olursa hali hazırda devam eden 12 ay zorunlu askerlik süresi 9 aya düşmüş olacak. Ancak lisans mezunu erlerin 6 ay olan zorunlu askerliği ise 9 aya çıkmış olacak. Kulislerde konuşulan yeni sitem yasalaşırsa; bedelin ödenmesi halinde ise 9 aylık askerlik 3 ay temel eğitimden ibaret olacak.

ASKERLİK SÜRESİ DÜŞECEK Mİ?



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2019 Merkezi Yönetim bütçe görüşmelerine katıldı ve Milli Savunma Bakanlığı hakkında milletvekili sorularına cevap verdi.







HULUSİ AKAR'DAN TEK TİP ASKERLİK AÇIKLAMASI



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda soruları cevapladı. İşte o açıklamalar;

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2019 Merkezi Yönetim bütçe görüşmelerine katıldı ve Milli Savunma Bakanlığı hakkında milletvekili sorularına cevap verdi. Temel askerlik eğitiminde değişiklik yapacaklarını belirten Bakan Akar, "2-3 aydan beri çalışmalar yapılıyor. Çalışma henüz sonuçlanmadı.

Tarım Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı dahil yoğun şekilde çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bu tamamlanacak ve sonra ülkemizin gündeminden mümkünse bedelli, dövizli askerlik gündemden çıkacak" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tek tip askerliğe ilişkin 'Bedelli askerlik, dövizli askerlik, klasik askerlik; 2 - 3 aydan beri çalışma yürütülüyor. Henüz sonuçlanmadı, pek çok bakanlığı ilgilendiriyor. 2, 3 ay içinde bedellidir, dövizlidir bunu gündemden çıkartıp, bir zemine kavuşturma gayretimiz sürüyor.' dedi.



Bakan Akar, tek tip askerliğe ilişkin "Bedelli askerlik, dövizli askerlik, klasik askerlik; 2 - 3 aydan beri çalışma yürütülüyor. Henüz sonuçlanmadı, pek çok bakanlığı ilgilendiriyor. 2, 3 ay içinde bedellidir, dövizlidir bunu gündemden çıkartıp, bir zemine kavuşturma gayretimiz sürüyor. Daimi olacak ikide bir bedelli mi olacak, geliyor mu, çıktı mı ? Bu öngürülebilir, herkes bilecek ki bu budur. En iyisi en rahatı, her erkek askerlik görevini yapar deyip kapatmak, ama olmuyor. Ekonomik, siyasi, bireysel, modern hayatın getirdiği mecburiyetten dolayı çözüme gidiliyor. Kendi içinde tutarlı hale getirmek herkesin hesabını, kitabını, eğitimini işçiliğini buna göre getirsin." diye konuştu.



YENİ ASKERLİK SİSTEMİ



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'na konuk olduğunda yeni askerlik sisteminin detaylarıyla ilgili konuşmuştu: İşte o açıklama:



"Herkesin en uygun zamanda askerlik yapmasını sağlayan bir sistemi umuyorum yakın bir gelecekte yürürlüğe sokmaya çalışacağız. Sosyal boyutu, siyasi boyutu dahil askerlik noktasından baktığınızda neler yapabiliriz, çalışmamızı bitirmek üzereyiz.





Öğretmen, hakim, doktor, akademisyen, sporcu gençlerimiz var. Onların meşguliyetlerin dikkate alarak en iyi çözüm ne olabilir diye çalışılıyor. Kısa sürede sayın Cumhurbaşkanımıza takdim edeceğiz. Yakın sürede yürürlüğe sokmaya çalışacağız.".

ASKERLİK NEDİR?



Asker olma durumu, savaş sanatını öğrenme ve yapma mesleği ve görevi. Bu görevi yerine getirenlere ve özel yasalara göre silâhlı kuvvetlerde çalışan ve resmî giysi taşıyan kişilere asker denilir. Erden mareşale ya da büyük amirale dek tüm rütbesiz ve rütbeli kişiler özel yasalara göre savaş sanatını öğrenmek ve uygulamak zorundadırlar. Askerler yüklendikleri görevlere göre er, erbaş, astsubay, askerî öğrenci, askerî memur ve subay olmak üzere 6 gruba ayrılır. Türkiye Cumhuriyeti uyruklu her erkek, Askerlik Zorunluluğu Yasası'na göre 20 yaşına girdiği ocak ayının birinci gününden, 46 yaşına girdiği ocak ayının birinci gününe dek 26 yıllık bir süre için askerdir. Bunun silâh altında geçen süresi yükümlülere göre değişir.

Erbaş ve erler için muvazzaflık hizmet süresi 18 aydır. Yükseköğrenim görmüş yükümlülerden kurayla belirlenenler 8 ay erlik, geri kalanlar 16 ay yedek subaylık yaparlar. Gereksinme fazlası yedek subay adaylarının birikmesi nedeniyle, yedek subay olacakların sayısı 1980 yılında ordunun gereksinimine göre yeniden düzenlendi. Yapılan sağlık denetimlerinde "çürük" çıkanlar göreve alınmazlar. Kendilerine özgü meslek okullarında yetiştirilen subaylar ve astsubaylar meslek olarak sürekli askerlik yaparlar. Bunların görev süreleri emekli oluncaya dek sürer.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yine geçtiğimiz haftalarda AA Editör Masası'na konuk olduğunda yeni askerlik sisteminin detaylarıyla ilgili konuşmuştu: İşte o açıklama:



"Herkesin en uygun zamanda askerlik yapmasını sağlayan bir sistemi umuyorum yakın bir gelecekte yürürlüğe sokmaya çalışacağız. Sosyal boyutu, siyasi boyutu dahil askerlik noktasından baktığınızda neler yapabiliriz, çalışmamızı bitirmek üzereyiz.



Öğretmen, hakim, doktor, akademisyen, sporcu gençlerimiz var. Onların meşguliyetlerin dikkate alarak en iyi çözüm ne olabilir diye çalışılıyor. Kısa sürede sayın Cumhurbaşkanımıza takdim edeceğiz. Yakın sürede yürürlüğe sokmaya çalışacağız.".



ASKERLİK SÜRESİ NE KADAR?



Kanunlara göre Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki her erkek, 19 yaşına geldiğinde ilk askerlik yoklamasını yaptırmak ve belirli bir yaşa kadar askerlik hizmetini tamamlamak zorunda. Günümüzde uzun dönem (tam dönem) zorunlu askerlik 12 aydır. Ekim 2013'te alınan karar ile 1 Ocak 2014'ten itibaren uzun dönem askerlik süresi 12 ay olmuştur. Yükseköğrenim görenlerde zorunlu hizmet süreleri tam dönem yedek subayların 12 ay, kısa dönem erlerin 6 aydır.

Askerlik kısalıyor, kaç aya inecek?

AK Parti hükumeti döneminde başlanan profesyonel askerlik adım adım ilerliyor. Eski Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, zorunlu askerlik süresinin kademeli olarak kısaltılacağını söyledi. Bakan Fikri Işık, asker azalımı ilk olarak Jandarma Kuvvet Komutanlığı’ndan başlayacağını belirtti. Emekliliğe sevk edilmesi beklenen 85, 86, 87 ve 88'nci dönem harp okulu mezunları için çıkarılan yasa iptal edildi. FETÖ'nün hedefindeki bu subaylar görevlerine devam edecek. Bu kapsamdaki albaylardan önemli miktarda isim son şura da generalliğe yükseltildi. Bakan Işık, şu an için zorunlu askerlikte kısaltmanın kesin olduğunu ancak ne zaman ve kaç ay olacağını yönündeki konular için ise çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın açıklamalarının ardından yeni askerlik ile ilgili düzenlemelerin ne zaman yürürlüğe gireceği merak konusu oldu. Gündem eğer siyasi partilerden de destek görürse TBMM'den geçerek Cumhurbaşkanının onayına sunulacak. Şuan için Bakan tarafından açıklanan tam ve kesin bir tarih yoktur.

Askerlik yaşı kaçtır?

Ülkemizde askerlik süresi şu anda 12 ay. Yapılan son değişikliklerle birlikte yeni yıldan itibaren askerlik sürelerinde de değişikliğe gidildi ve 12 aya düştü. 2014 yılının Ocak ayından itibaren ülkemizde askerlik süresi on iki aya düştü. Yine ülkemizde askere gitme yaşı 2014 Şubat ayından itibaren 21’e çıktı. Her ülkede vatandaşlarının ülkenin bağımsızlığının tehlikeye girmesi halinde mücadele edebilmek için verilen eğitime askerlik adı verilirken ülkemizde askerlik zorunlu görev olarak yerine getirilmektedir. Milyonlarca gencin merakla beklediği askerlik haberi geldi. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, darbe girişimi sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni yapılanmasıyla ilgili konuştu. Bakan Işık, zorunlu askerliğin kısalacağını açıkladı.

Zorunlu askerlik nedir?





Zorunlu askerlik, bazı ülkelerde, ülke kanunlarına göre belli bir yaşa gelen erkek (ve bazen kadınların) yükümlü oldukları, süresi kanunlarla belirlenen devlet hizmeti. Avrupa Birliği’nin iki önemli ülkesi Fransa ve Birleşik Krallık’ta zorunlu askerlik kaldırılmıştır. Bu ülkelerde askerlik profesyonel olarak uygulanmaktadır, kişilere aylık para ödenir. Almanya’da zorunlu askerlik uygulaması 2011 yılında kalkmıştır. Almanya'da kalkmadan önce zorunlu askerlik 3 ay idi, askere gelen kişiler evlerinin bulunduğu şehirdeki askeri birlikte görev yapıp, cumartesi ve pazar günleri kendi evinde geçirirlerdi. Belçika, Hollanda'da zorunlu askerlik kalkmıştır. Yunanistan’da zorunlu askerliğin kalkması düşünülmektedir. Türkiye'de zorunlu askerlik mevcuttur. 1916'da çıkarılan bir yasaya göre Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki her erkek 19 yaşına geldiğinde ilk askerlik yoklamasını yaptırır. Günümüzde uzun dönem (tam dönem) zorunlu askerlik 12 aydır. Ekim 2013'te alınan karar ile 1 Ocak 2014'ten itibaren uzun dönem askerlik süresi 12 ay olmuştur. Yüksek öğrenim görenlerde zorunlu hizmet süreleri tam dönem yedek subayların 12 ay, kısa dönem erlerin 6 aydır. Yükseköğrenim (dört yıllık üniversite) görmüş olanlar ise yedek subay adayı olarak askerlik şubelerine müracaat ederler. Türk Silahlı Kuvvetlerinin o anki ihtiyacına göre kişi uzun dönem yedek subay olarak 12 ay ya da kısa dönem er olarak 6 ay ile askerlik görevlerini tamamlarlar.

2013’te 12 aya inmişti

1111 sayılı Askerlik Kanunun 5. maddesinde, “Erbaş ve erler için muvazzaflık hizmeti süresi; Kara, Deniz Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı’nda 18 aydır. Bu sürenin, barışta önce 15 aya ve bilahare 12 aya kadar indirilmesine, Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı da dikkate alınarak, Bakanlar Kurulunca karar verilebilir” hükmü yer alıyor. Böylelikle askerlik süresinin kısaltılması için Bakanlar Kurulu kararı yeterli bulunuyor.

Yeni düzenleme ile uzun dönem askerlik 12 aya düşecek, 6 aylık kısa dönem askerlik süresi değişmeyecek. Yedek subaylık uygulaması da devam edecek. TSK'da halen 379 bin 352 er ve erbaş bulunuyor. Bunların 259 bin 282'si Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerinde, 118 bin 270'i, Jandarma Genel Komutanlığında, bin 800'ü ise Sahil Güvenlik Komutanlığında görev alıyor. TSK'nın subay, astsubay, uzman, er, erbaş ve sivil personel ile birlikte toplam mevcudu ise 647 bin 583 kişiye ulaşıyor.

Bedelli askerlik

Oturma veya çalışma iznine sahip olarak; işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, Türkiye'de geçirdikleri günler hariç en az üç yıl (365*3=1095 gün) yabancı ülkelerde (veya yabancı gemilerde) bulunan TC vatandaşları, askerlik bedelini (38 yaş ve altı 6.000 € en fazla dört taksit; 39 yaş üzeri 6.000 € peşin) dövizle öder ve askerlik eğitimi görmeden terhis olur.

Hayatını kaybeden askerlerin yakınlarının askerlik durumu

Şubat 2009 tarihinde çıkarılan bir yasa ile, askerlik yaparken, "terörle mücadele kapsamında" hayatını kaybeden yükümlülerin çocukları ile kardeşlerinin tamamı, istekli olmadıkça askerliğe alınmamakta, askerlik yapmakta olanlar ise terhis edilmektedir. Bu yasaya göre, askerlik hizmetini yerine getirirken herhangi bir nedenle ölen, kaybolan veya malul olanların kardeşlerinden biri, istekli olmadıkça silah altına alınamaz. Hayatını kaybeden askerin ebeveynleri ölü ise ya da bir anlaşmaya varamıyorlarsa; öncelikle silah altında olan kardeşi varsa, istekli olması halinde terhis edilir. Silah altında kardeşi yoksa veya silah altında olan kardeşi terhis olmak istemezse, askerlik hizmeti sırası gelen ilk kardeş, istekli olmadıkça askerliğe alınamaz.

Askerlik sorgulama

Devlet kapısı ile alakalı tüm işlemlerin tek bir çatı altında toplanmasıyla beraber sorgulama işlemleri de büyük bir kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir. Eskiden saatlerce sıra beklenerek halledilebilen devlet işleri şimdilerde tek bir tıkla çözüme kavuşturulabiliyor. Askerlik durum sorgulama işlemi de e-devlet üzerinden yapılabilmektedir. Herhangi bir PTT şubesinden 2 TL karşılığında alacağınız e-devlet şifresiyle ‘https://www.turkiye.gov.tr/askerlik-durum-belgesi-sorgulama’ bağlantısından askerlik sorgulama işleminizi gerçekleştirebilir ve durum belgesi alabilirsiniz.